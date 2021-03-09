Папа Франциск дал пресс-конференцию на борту самолета по пути из Багдада в Рим

Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун:

По традиции, по завершении Апостольского визита сопровождавшие Папу Франциска журналисты задавали ему вопросы на борту самолета по пути из Багдада в Рим. В частности, Папу спросили, как он себя чувствовал во время общения с верующими в Каракоше: это был первый тесный контакт с людьми после долгих месяцев вынужденной изоляции. Считает ли Святейший Отец, что теперь могут возобновиться общие аудиенции с народом в той форме, в какой они проходили ранее?

«Я чувствую себя совсем по-другому, когда на аудиенциях нахожусь далеко от людей. Я бы хотел возобновить общие аудиенции как можно скорее, и мы надеемся, что для этого будут условия. В этом смысле я следую правилам, установленным властями. Они несут ответственность, и они наделены Божьей благодатью для того, чтобы нам в этом помогать, – несут ответственность за установление правил. Нравятся они нам или нет, именно они за это отвечают, и они должны поступать так», – ответил Понтифик, добавив: «После этих месяцев тюрьмы – а я и правда слегка чувствовал себя как заключенный, – эта поездка меня возродила».

Один из журналистов спросил Папу, какое впечатление произвел на него разрушенный Мосул и что Преемник Святого Петра – сказавший такие прекрасные слова о женщинах Каракоша – думает по поводу невозможности для мусульманских женщин выйти замуж за христианина. Святейший Отец ответил, что при виде руин Мосула ему в голову пришел один вопрос: «Кто продает оружие для этих разрушителей? Ведь они не производят оружие у себя дома, разве что некоторое количество взрывчатки… Кто же продает им оружие? Кто виновен в этом?». Переходя к вопросу о женщинах, Папа сказал: «Женщины отважнее, чем мужчины, и это всегда было так. Но женщина сегодня также унижена. <…> Женщины продаются, женщин порабощают. И в центре Рима борьба против этой торговли – обычное дело».

Во время импровизированной пресс-конференции прозвучал и такой вопрос: «Не боитесь ли Вы, что кто-то может заболеть и умереть из-за того, что захотел с Вами увидеться?». «Как я уже говорил, подготовка к поездке продолжалась на протяжении долгого времени в моем сознании, – и это меня укрепляло. Я много думал об этом, много молился и наконец принял решение, исходившее изнутри. Я сказал: Тот, кто вдохновил меня на это решение, позаботится о людях. Я молился и осознавал все риски».