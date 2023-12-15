Папа Франциск дал очень личное интервью мексиканскому телевидению

«Я всегда верю политикам, потому что считаю, что политика – это высшая форма любви к народу», – признался Папа Франциск. В праздник Богоматери Гваделупской Святейший Отец дал очень личное интервью известной мексиканской журналистке Валентине Алазраки для телекомпании N+.

В самом начале беседы речь шла о мигрантах. По мнению Папы, здесь должен применяться закон, «который является одновременно человеческим и христианским — мигрантов необходимо приветствовать, сопровождать, поощрять и интегрировать». «Я сам сын мигрантов, которые уехали в Аргентину, чтобы стать американцами. Мигранта должны принять. Иисус был мигрантом», — пояснил он.



«Старость делает тебя взрослее, и это приятно»

Также возник вопрос о здоровье понтифика. «Старость не красит, она есть сама по себе, она проявляется такой, какая есть. Надо уметь принимать дары старости. Конечно, много хорошего можно сделать и с другой точки зрения. Это правда, что теперь все поездки необходимо пересмотреть. (…) Это ограничение, которое заставляет осознать, что все привычное заканчивается, и начинается что-то другое. Старость делает тебя более зрелым, и это приятно», — поделился Святейший Отец. Он признался, что «чувствует себя хорошо» после недавних проблем со здоровьем. «Иногда, — признался Папа, — мне говорят, что я безрассуден, потому что мне хочется что-то делать и передвигаться». По его словам, это знак того, что «я вполне здоров».

Что касается распространенной год назад информации о письме, написанном Франциском на случай, если он окажется в состоянии, которое не позволит ему возглавить Церковь, он ее подтвердил. Папа признал, что этот текст был передан кардиналу Тарчизио Бертоне, который был государственным секретарем Его Святейшества в 2013 году.



Франциск и Бенедикт XVI



«Я восхищаюсь Бенедиктом XVI»

Смелость Бенедикта XVI, с которым он объявил о своем решении покинуть кафедру Петра, служит для Франциска настоящим примером. Когда он понял, что не может продолжать, он предпочел сказать: «Хватит». «И я тоже прошу Господа сказать мне: «Хватит, достаточно» в какой-то момент, когда Он этого пожелает», — сказал Епископ Рима.

«Мои отношения с Папой Бенедиктом были очень близкими. Иногда я приходил к нему за советом. И он с великой мудростью высказывал мне свое мнение, но (…) оставлял все в моих руках. Он всегда мне помогал. Он был очень щедр на это. И мне посчастливилось с ним попрощаться, потому что я узнала от медсестры, что он болен, и (…) пошёл к нему. Он был в сознании, но уже не мог говорить и держал меня за руку вот так. Это было приятное прощание. (…) Через три дня он умер. Великий человек, Бенедикт был великим человеком, скромным и простым человеком, который, осознав свои ограничения, имел смелость сказать достаточно. Я восхищаюсь этим человеком», — поделился Франциск.

Святейший Отец заявил, что вместе с церемониймейстером он «значительно упростил» обряды папских похорон. Он также заявил, что хотел бы быть похороненным в базилике Санта-Мария-Маджоре.



В Санта-Мара-Маджоре





Ближайшие поездки

Недавно перенесённый бронхит вынудил Папу отменить поездку в Дубай в начале декабря на Cop28. Поездки переосмысливаются, но желание обязательно посетить в следующем году три страны остается: это Бельгия, Полинезия, Аргентина.

Говоря о уже намеченной и подготовленной поездке в Бельгию, Папа Франциск, приглашенный королем Филиппом и королевой Матильдой на аудиенцию 14 сентября, утверждает, что она вполне «безопасна». Два других визита — в Полинезию и родную Аргентину — находятся «на рассмотрении», вопрос о них пока остается открытым. «Посмотрим, как пойдут дела», — добавляет он.

Понтифик также поделился своим мнением о политической ситуации в Аргентине. «Во время предвыборной кампании многое говорится в шутку, я говорю это в кавычках, многое говорится серьезно, но это временные вещи, вещи, которые используются для создания небольшого внимания, но потом отпадают сами. Необходимо различать то, что политик говорит во время предвыборной кампании, и то, что он реально собирается делать потом, потому что тогда наступает момент конкретики и решений», — так он прокомментировал предыдущую критику в свой адрес со стороны нового президента страны Хавьера Милея.

Святейший Отец утверждает, что «всегда верит политикам», считает, что «политика — это высшая форма благотворительной любви к народу».



«Что мы получим от войны? Разрушение, не более того»

В интервью также была затронута тема войн, которые сейчас идут в мире. Папа с сожалением отметил феномен привыкания к войне на Украине, многие стали воспринимать её «как ежедневный кофе-латте», «а там люди умирают, умирают молодые люди».

«Война — это всегда поражение, всегда, и единственные, кто выигрывает в войне, — это производители оружия. (…) Я только что разговаривал с Газой, каждый день звоню туда в местный приход. У них там 600 человек. Священники и монахини заботятся обо всех этих людях и рассказывают мне, что там происходит. Что мы получаем от войны? Разрушение, не более того. Могу с уверенностью сказать, что с момента окончания Второй мировой войны и по сегодняшний день в мире идет постоянная война», — прокомментировал Папа Франциск нынешнюю ситуацию в мире.



По материалам Vatican News