Папа Франциск благословил икону Святого Семейства из Джублыка

На общей аудиенции в среду 16 июня среди прочих паломников побывала и делегация из Мукачевской греко-католической епархии во главе со своим правящим архиереем. Завершая свое общение с паломниками, Святейший Отец обменялся приветствиями с Владыкой Нилом Лущаком и благословил икону Святого Семейства из Джублыка.

Богородичное святилище в Джублыке, расположенное между селами Нижнее Болотное и Вилховка в Закарпатье, возникло на месте явлений Богоматери и Святого Семейства в августе 2002 г. и год от года привлекает всё больше паломников.

По материалам Vatican News