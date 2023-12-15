Папа Франциск: беженцы – люди, а не цифры

14 декабря в Женеве госсекретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин принял участие в работах II Глобального форума по делам беженцев и зачитал его участникам послание Папы Франциска. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец Отец желает успехов этой важной встрече, «которая свидетельствует о чёткой приверженности решению проблемы беженцев». Папа обращает внимание на положительные моменты, возникшие через четыре года после первого международного форума в Женеве: открытость стран и сообществ к приёму беженцев, спасение жизней мигрантов, стремящихся изменить свою жизнь и внести вклад в новое общество. Однако есть сигналы о регрессе: «Сегодня около 114 миллионов человек являются вынужденными переселенцами, многие из них – внутренние, бегущие из-за войн, насилия и преследований, в том числе на основе религиозных убеждений, а также из-за последствий изменения климата»; к сожалению, сообщество неспособно адекватно реагировать на их проблемы. Защита и спасение человеческих жизней должны быть приоритетом, а каждая цифра в статистике – это реальный человек, нуждающийся в помощи.

Святейший Отец подчёркивает важность безопасной и добровольной репатриации беженцев, чтобы не заставлять их возвращаться в страны, где их ожидают нарушения прав человека или даже смерть. Общины должны быть открытыми к «приёму, продвижению, сопровождению и интеграции» беженцев, утверждая их полноценное человеческое достоинство.

По словам Епископа Рима, беженцы должны считаться людьми с правами и обязанностями, а не просто объектами помощи: им следует обеспечить доступ к жилью, питанию, здравоохранению и образованию, а также достойному труду. Однако помощь должна быть взаимной, и мигранты должны вовлекаться в принятие решений и вносить собственный вклад. Папа отмечает, что сейчас выбор стоит «между культурой человечности и братства и безразличием», и только многосторонний подход и расширение международного сотрудничества могут восстановить дух Конвенции о беженцах 1951 года. Все люди несут ответственность друг за друга, подчёркивает в конце речи Святейший Отец и преподаёт апостольское благословение участникам форума, беженцам и их семьям.