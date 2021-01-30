Папа Франциск: бедность недопустима, пусть мир будет более братским

«У всех нас одна цель: построить более справедливый и братский мир». Об этом Папа Франциск говорит в послании двум бельгийским благотворительным ассоциациям, выражая признательность их волонтёрам, сотрудникам и жертвователям. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Сегодня, более чем когда-либо, нужно неустанно продвигать социальную дружбу и братство по благодати Христа, «Доброго Самарянина в высшей степени», – подчёркивает Епископ Рима. Это задание особенно злободневно, поскольку текущие проблемы «усугубляются кризисом пандемии COVID-19, которая поразила весь мир и, что ещё ужаснее, самых бедных и отверженных».

Папа Франциск напоминает историю двух ассоциаций: «В 1961 году епископы Бельгии выступили с инициативой начать кампанию ‘Великопостный обмен’(Carême de Partage) и пригласили католиков поделиться своими благами в пользу Конго, ставшего независимым». С этой целью они основали ассоциацию «Взаимопомощь и братство» (Entraide et Fraternité), которая на протяжении 60 лет ежегодно организует ‘Великопостный обмен’ в Бельгии, расширяя поле деятельности на различные страны по всему миру. Желая помочь организациям, борющимся с бедностью в самой Бельгии, и организовать благотворительную кампанию Адвента, в 1971 году поместные епископы учредили ассоциацию «Акция добрососедства» (Action Vivre ensemble). Папа Франциск отмечает, что эти объединения имеют в качестве приоритетного направления «поддержку социальной деятельности как на Юге мира, так и в самой Бельгии».

В заключение своего послания Святейший Отец от всего сердца благодарит многочисленных волонтёров, которые действуют в церковных приходах и в гражданском обществе; социальных партнёров, «которые каждый день борются с бедностью», а также благотворителей, своим финансовым вкладом поддерживающих проекты бельгийских ассоциаций.