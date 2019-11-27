Папа Франциск анонсировал скорое обнародование своего послания о символике Рождественских Яслей

27 ноября 2019 г., завершая общую аудиенцию, Папа Франциск объявил о своем намерении посетить итальянский городок Греччо и обнародовать там специальное послание, посвященное значению Рождественских Яслей.

«В ближайшее воскресенье начнется литургический период Адвента. Я направлюсь в Греччо, чтобы помолиться на месте, где были явлены миру первые в истории Ясли, сооруженные святым Франциском Ассизским, и обратиться ко всем верным с посланием, призванным помочь им уяснить значение Рождественских Яслей. Желаю всем вам, чтобы Адвент, это время ожидания Спасителя, исполнил ваши сердца надежды и застал вас в радостном служении наиболее нуждающимся», – сказал Римский Понтифик

Городок Греччо в итальянском регионе Лацио отстоит примерно на 100 км от Рима. В Навечерие Рождества Христова 1223 года святой Франциск Ассизский изготовил здесь первый в истории макет Яслей, в которые Пресвятая Богородица положила Младенца Иисуса.

По материалам Vatican News