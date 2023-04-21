Папа: финансовые скандалы наносят ущерб Церкви

21 апреля Святейший Отец принял на частной аудиенции в Ватикане членов, попечителей и делегатов Papal Foundation – американского благотворительного фонда, который с 1998 года поддерживает нужды Папы Римского и Церкви во всём мире. Передает русская служба Vatican News.

В обращении к гостям Епископ Рима напомнил, что на Тайной вечере в присутствии других апостолов Господь призвал св. Петра утверждать братьев в вере и служить видимым знаком единства Церкви (см. Лк 22,31-32). «Публичное возложение ответственности, переданное преемникам св. Петра, в той или иной степени проецируется на все структуры, которые прямо или косвенно помогают Папе Римскому в исполнении его миссии». К их числу, безусловно, относится и Papal Foundation, отметил Святейший Отец, подчеркнув, что американский фонд содействует единству Церкви, в наши дни израненному расколами:

«Нередко это (разделение) вызвано воздействием идеологий и движений, которые – порой с благими намерениями – в итоге приводят к возникновению фракций и критиканства, где у каждого развивается некий комплекс превосходства, когда дело доходит до понимания практики веры. Это ещё более усугубляется применением мирской терминологии, особенно политической, когда речь идёт о Церкви и о самой вере. Св. Павел предостерегал юную Церковь от подобных раскольнических орудий, которые ведут поверхностные дискурсы или вовсе отвергают природу Церкви как единства в многообразии».

Святейший Отец отметил, что члены Папского фонда движимы искренней верой и желанием помочь другим: они «выше сектантских разделений» и продвигают единство, щедро финансируя многочисленные проекты и стипендии. Речь идёт «о важнейшей помощи братьям и сёстрам во всём мире, без предрассудков и дискриминации».

Вторым аспектом ответственности Петра и его преемников за единство Церкви является прозрачность, отметил Папа. В последние годы Святейший Престол предпринял заметные шаги для обеспечения должной прозрачности в работе своих департаментов, институтов и ведомств. Это особенно важно в служении милосердия, которое опирается на добрую волю и щедрость множества людей по всему миру. Финансовые скандалы, вызванные нехваткой бдительности и прозрачности, наносят ущерб доброму имени Церкви и могут поставить под сомнение убедительность самой веры. В связи с этим Святейший Отец выразил признательность Папскому фонду за постоянную поддержку адекватных мер прозрачности: таким образом финансирование стипендий и проектов действительно приносит пользу нуждающимся и способствует созиданию Царства Божьего на земле.

В конце встречи Папа Франциск заверил гостей в молитвенной памяти, вверил их материнскому заступничеству Пресвятой Богородицы и преподал апостольское благословение.