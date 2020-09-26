Папа – епископам Европы: близость побеждает драму пандемии

Папа – епископам Европы: близость побеждает драму пандемии

Сентябрь 26, 2020

направил послание участникам пленарной ассамблеи Совета епископских конференций Европы (). В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Чешской Республике встреча, запланированная в Праге, проходит 25 и 26 сентября исключительно в виртуальном режиме; в этом году она посвящена теме «Церковь в Европе после пандемии. Перспективы для творения и общества». Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В послании на имя президента Совета епископских конференций Европы кардинала Папа Франциск выражает признательность за выбор злободневной темы ассамблеи и призывает епископов следовать новыми путями пастырского служения, отмеченного горьким опытом пандемии :

«Смерть многих стариков, драмы семей, застигнутых врасплох огромной и устрашающей болью, драмы детей и молодых людей, запертых в домах, приостановление церковных обрядов и занятий по христианской подготовке привели многих священников и монашествующих к смелым путям пастырского служения и к свидетельству отцовской, нежной близости к людям».

Святейший Отец подчёркивает: перед лицом стольких страданий и новых бедствий «необходимо, чтобы эта изобретательность милосердной любви развивалась во всё более внимательной и великодушной близости к самым слабым».

По словам Епископа Рима, для христианских общин важно не забывать о пережитом опыте, но прочитывать его духовно, чтобы «увидеть перспективы на будущее». В конце Святейший Отец приводит евангельский пример книжника, «выносящего из своей сокровищницы новое и старое».

«Заверяю в своих молитвах, дабы по заступничеству Пресвятой Девы Марии и святых покровителей Бенедикта, Кирилла и Мефодия пастыри Церкви в Европе могли передать верующим всю убеждённость веры, согласно которой, что бы ни случилось, ничто не сможет отлучить нас от любви Христовой».

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