Папа доверил судьбы Европы и мира Ченстоховской Богоматери

В конце общей аудиенции 17 августа Папа Франциск обратился к верующим с просьбой молиться о мире и согласии во всем мире, сообщает Vatican News.

Епископ Рима обратил внимание на то, что в эти дни к санктуарию Пресвятой Девы Марии на Ясной Горе приходят пешком тысячи паломников. Две недели назад Святейший Отец также вспоминал о традиции многих верующих отправляться в августе в Ченстохову и другие богородичные святилища, попросив паломников переносить тяготы пути «ради Церкви, ради мира во всем мире». «Давайте доверим судьбу Европы и мира Черной Мадонне», — призвал он.

Позже, в самом конце своей традиционной встречи с верующими, Понтифик признался, что постоянно думает об Украине. «Не будем забывать об этих настрадавшихся людях!» — обратился он к собравшимся в Зале Павла VI.