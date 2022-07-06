Папа: «Дипломатия – это поиск возможного, а не идеального»

В интервью информационному агентству Reuters Папа Франциск сообщил, что со временным соглашением Святейшего Престола с Китайской Народной Республикой «всё в порядке», и выразил надежду, что оно может быть продлено в октябре этого года. Передает русская служба Vatican News.

Благодаря подписанному в 2018 году Временному соглашению о назначении епископов, текст которого в настоящее время является конфиденциальным, положение Католической Церкви в Китае было восстановлено путём возвращения в полное единство с Римом поместных епископов, назначенных без Папского мандата. Это соглашение предусматривает совместные решения по назначению новых епископов, но оставляет последнее слово за Папой Римским; в 2020 году оно продлевалось ещё на два года – до 22 октября 2022 г.

В интервью журналисту агентства Reuters Святейший Отец выступил в защиту соглашения и выразил признательность госсекретарю Ватикана за его труды:

«Соглашение продвигал кардинал Паролин, который является лучшим дипломатом Святейшего Престола, человеком высочайшего дипломатического уровня. Он умеет идти вперёд, он человек диалога и ведёт переговоры с китайскими властями. Я считаю, что комиссия, которую он возглавляет, сделала всё, чтобы двигаться вперёд и искать решение: в итоге они его нашли».

Папа Франциск выступил в защиту политики «малых шагов», – того самого «мученичества терпения», о котором говорил кардинал Агостино Казароли, архитектор ватиканской Östpolitik по отношению к странам Восточной Европы, входившим тогда в советский блок:

«Чего только ни говорили против Иоанна XXIII, против Павла VI, против Казароли, – напомнил Папа. – Но такова дипломатия. Перед лицом закрытой ситуации нужно искать возможное, а не идеальное; дипломатия – это искусство возможного и превращения возможного в реальное. У Святейшего Престола всегда были такие великие люди. В отношениях с Китаем этим занимается кардинал Паролин, и он исключительно успешен в этом вопросе».

Сравнивая нынешнюю ситуацию с ситуацией до 1989 года, Епископ Рима отметил, что назначение епископов в Китае с 2018 года происходит медленно, но результаты есть: некоторые епископы уже назначены.

«Все идёт неспешно, как я говорю, ‘по-китайски’; у китайцев такое чувство времени, что никто их не торопит».

Комментируя разное отношение к Католической Церкви со стороны местных властей, Папа сказал:

«У них тоже есть проблемы, потому что ситуация неодинакова в разных регионах Китая. Это также зависит от правителей, а они разные. Но с соглашением всё в порядке, и я надеюсь, что оно будет продлено в октябре».