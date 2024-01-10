Папа — дипломатам: пусть мир найдет место в умах и сердцах (+ ФОТО)

«Мир»: это слово особым образом звучит во время двух главных христианских праздников, и именно оно стало ключевым в традиционном новогоднем обращении Папы Франциска к дипломатическому корпусу, аккредитованному при Святейшем Престоле. Передает русская служба Vatican News.

В начале встречи с дипломатическими представителями Папа Франциск напомнил о пополнении в «дипломатической семье» Ватикана: в прошлом году были установлены дипломатические отношения с Султанатом Оман. Кроме того, Святейший Престол назначил Папского представителя-резидента во Вьетнаме и ратифицировал Дополнительное соглашение с Казахстаном.

Напомнив, что «на Святейший Престол возложена задача быть в лоне международного сообщества пророческим голосом и голосом совести», Папа обратился к послам с призывом содействовать прекращению «третьей мировой войны по частям», грозящей превратиться в «самый настоящий глобальный конфликт».

«Всех нас шокировало террористическое нападение 7 октября прошлого года на жителей Израиля, где были ранены, замучены и зверски убиты многие невинные люди, а многие захвачены в заложники, — сказал Папа. – Я возобновляю осуждение подобных действий и любой формы терроризма и экстремизма: так не решаются проблемы между народами, напротив, они усложняются и ведут к страданиям для всех. В самом деле, это привело к мощному военному ответу Израиля в Газе и повлекло за собой смерть десятков тысяч палестинцев, в большинстве гражданских лиц, среди которых множество детей, подростков и молодежи, и спровоцировало тяжелейшую гуманитарную ситуацию с невообразимыми страданиями».

Папа призвал к прекращению огня «на всех фронтах, в том числе в Ливане» и к немедленному освобождению заложников в Газе, а также попросил о доставке гуманитарной помощи палестинцам и о надлежащей защите больниц, школ и богослужебных зданий.

Перечислив другие «горячие точки» на Ближнем Востоке, Папа упомянул о тяжелой обстановке в Мьямнме и затем высказался по поводу войны на Украине:

«К сожалению, спустя почти два года широкомасштабной войны <…> столь желанный мир все еще не смог найти места в умах и сердцах, несмотря на бесчисленные жертвы и колоссальные разрушения. Недопустимо продлевать конфликт, который растет, словно гангрена, в ущерб миллионов людей: следует положить конец этой трагедии посредством переговоров, при уважении международного права».

Говоря о конфликте между Арменией и Азербайджаном, Папа призвал стороны к подписанию мирного соглашения.

«Следует безотлагательно найти решение драматической гуманитарной ситуации жителей этого региона, содействовать возвращению переселенцев в свои дома в условиях законности и безопасности и уважать расположенные там места культа разных вероисповеданий».

Продолжив перечень критических точек упоминанием о Южной Америке, в особенности о Никарагуа, Папа подчеркнул, что не существует такого конфликта, который бы не ударил по гражданским лицам, и пример тому – Газа и Украина. «Военные преступления недостаточно выявлять: необходимо их предотвращать», — сказал Папа Франциск, добавив, что жертвы среди гражданского населения – это вовсе не «побочный ущерб», это люди с именем и фамилией:

«Если бы мы смогли посмотреть каждому из них в глаза, обратиться к ним по имени и узнать об их личной истории, мы бы увидели войну такой, какая она есть: лишь чудовищной трагедией и бессмысленной резней».

Войны, напомнил Папа, продолжаются благодаря доступности оружия, поэтому для их прекращения нужна политика разоружения, но необходимо также искоренить причины войн, первой из которых является голод и его последствия.

В обращении к дипкорпусу Папа подчеркнул, что путь к миру требует уважения к каждой человеческой жизни — начиная с младенца в утробе матери: угроза миру – распространение культуры смерти, которая во имя фальшивой жалости отбраковывает детей, стариков и больных.

В конце приветствия Святейший Отец отметил, что Юбилей, который начнется на Рождество этого года, — это то, в чем мы сегодня особенно нуждаемся: Юбилей возвещает, что Бог никогда не оставляет Свой народ и всегда держит открытыми врата Своего царства. Для всех нас Юбилей может стать благодатным моментом, чтобы перековать мечи на орала.