Папа: дети и семьи – первые жертвы войны

В конце общей аудиенции 30 октября Папа Франциск обратился с приветствием к тысячам паломников, собравшихся на площади Святого Петра, особенно к молодёжи, больным, старикам и новобрачным. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима рассказал о приближающемся празднике Всех Святых, в который Церковь возвещает «небесную славу братьев и сестёр, которые предшествовали нам на жизненном пути и теперь пребывают в созерцании Небесного Отца; они хотят быть в общении, чтобы помочь нам достичь желаемой цели».

Обращаясь к реалиям сегодняшних дней, Папа Франциск призвал:

«Помолимся о мире, поскольку война разрастается! Вспомним о многострадальных странах: Украине, Палестине, Израиле, Мьянме, Северном Киву. Многие страны находятся в состоянии войны: помолимся о мире! Мир – это дар Святого Духа, а война всегда приносит поражение. В войне нет победителей, но все оказываются проигравшими. Будем молиться о мире, братья и сёстры. Вчера я узнал, что были расстреляны сто пятьдесят невинных людей. Какое отношение к войне имеют дети, семьи? Они – первые жертвы. Помолимся о мире. Всем вам моё благословение!»