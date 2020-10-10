Папа: Данте Алигьери близок современному человеку

Утром 10 октября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Клементийском зале Ватикана делегатов архиепархии Равенны и Червии, визит которых был приурочен к открытию праздничных мероприятий, посвящённых седьмому столетию со дня смерти Данте Алигьери (1265-1321). Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Равенна была для него городом «последнего прибежища», отметил в обращении к гостям Святейший Отец: именно в этом городе поэт провёл последние годы жизни и своего изгнания; согласно традиции, там создавались последние песни «Рая». Изгнание стало для Данте стимулом к творчеству, и это, по словам Папы Франциска, напоминает об изгнании народа Израиля в Вавилон, что является одной из «матриц» библейского откровения. Для гениального поэта последний жизненный опыт был настолько важным, что стал ключом к толкованию не только его жизни, но и «путешествия» каждого человека по истории и за её пределами.

Данте Алигьери скончался на праздник Крестовоздвижения, и в 1965 году – в седьмое столетие со дня рождения поэта – святой Павел VI подарил городу Равенне золотой крест. По случаю нынешнего юбилея «этот знак веры и надежды» – как назвал его Павел VI – будет установлен на гробнице Данте, отметил Папа Франциск, пожелав, чтобы подарок его святого предшественника стал «приглашением к надежде, к той надежде, о которой пророчествовал Данте».

«Пусть празднование седьмого столетия со дня смерти великого поэта побудит нас вернуться к его ‘Комедии’, чтобы, осознав наше положение изгнанников, мы решили встать на путь обращения ‘от хаоса к мудрости, от греха к святости, от страдания к счастью, от ужасающего созерцания ада к освящающему созерцанию рая’ (Св. Павел VI, Апостольское послание motu proprio Altissimi cantus, 7 декабря 1965 г.). В сущности, Данте приглашает нас заново открыть утраченный или затуманенный смысл нашего человеческого путешествия».

Порой может показаться, что «эти семь веков проложили непреодолимое расстояние между нами, людьми постмодернистской и обмирщённой эпохи, и этим выдающимся представителем золотого века европейской цивилизации». Однако это не так, подчеркнул Епископ Рима. Например, даже сегодняшние подростки, читая Данте доступными для них способами, чувствуют поразительное созвучие, особенно там, где аллегория уступает место символу, где человек проявляется во всей своей сущности, где интенсивно звучит гражданская увлечённость, где очарование истины, красоты, добра и Бога становятся особенно привлекательными.

Вслушиваясь в это созвучие, выходящее за рамки веков, отметил Папа, мы сможем обогатиться опытом Данте Алигьери, «чтобы пройти через множество сумрачных лесов, всё ещё рассеянных по нашей земле, и, счастливо завершив наше странствие по истории, достичь цели, какую лелеет и желает каждый человек: ‘Любовь, что движет солнце и светила’ (Рай, песнь 33, стих 145)».

В конце встречи Святейший Отец поблагодарил делегатов итальянской архиепархии за визит и выразил наилучшие пожелания в связи с празднованием юбилея их великого земляка:

«С Божьей помощью, в следующем году я намерен предложить более широкое размышление на эту тему. Я сердечно благословляю каждого из вас, ваших коллег и всю общину Равенны».



На фото — Папа Франциск на встрече с представителями архиепархии Равеннны и Червии: