Папа: да будет мир в Израиле и в Палестине

«Терроризм и война не приводят ни к какому решению, лишь только к смерти, к страданиям множества невинных людей», – сказал Папа Франциск во время молитвы Angelus в полдень 8 октября, упомянув о сотнях погибших и раненых. Передает русская служба Vatican News.

«С тревогой и скорбью я слежу за происходящим в Израиле, где вспыхнуло еще более ожесточенное насилие, повлекшее за собой сотни погибших и раненых», – сказал Епископ Рима в обращении к паломникам на площади Святого Петра. – «Я соболезную семьям погибших, молюсь за них и за всех тех, кто переживает часы ужаса и страдания». Святейший Отец призвал прекратить теракты и сложить оружие, подчеркнув, что любая война – это поражение. «Помолимся, дабы в Израиле и Палестине воцарился мир!».

«В октябре, посвященном – помимо миссий – молитве Святого Розария, давайте неустанно призывать по заступничеству Марии дар мира для многих стран, охваченных войнами и конфликтами», – сказал далее Папа и призвал не забывать о «возлюбленной Украине, каждый день терпящей неисчислимые страдания».

Приветствуя верующих, Папа поблагодарил всех, кто следит за проходящим в Ватикане Синодом Епископов и сопровождает молитвой это церковное событие братского общения. «Я призываю всех вверить работу Синода Святому Духу», – сказал Папа Франциск.