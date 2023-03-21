Папа: человек создан не только для работы, но и для праздника

20 марта Папа Франциск принял на частной аудиенции делегатов Итальянской ассоциации передвижных парков аттракционов (UNAV). Передает русская служба Vatican News.

В обращении к гостям Епископ Рима отметил, что пандемия COVID-19 помешала им заниматься обычной деятельностью, однако теперь они могут её возобновить; Фонд Migrantes (действующий при итальянском епископате) был и остаётся рядом с ними, побуждая «продолжать в духе веры и надежды». Церковь сопровождает, «провозглашая Христа-Спасителя, Который ходил по городам и деревням, принося всем радостную весть о Царстве Божьем», отметил Папа, процитировав отрывок из Книги Второзакония (31,8): «Господь Сам пойдёт пред тобою, Сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не будь малодушным». Эти слова обращены сегодня к работникам передвижных парков развлечений, подчеркнул Епископ Рима.

Апостольское наставление Evangelii gaudium начинается словами: «Радость Евангелия наполняет сердце и всю жизнь тех, кто встречает Иисуса» (n. 1), напомнил Папа, отметив, что работники луна-парков также «в широком смысле участвуют в провозглашении Евангелия благодаря той радости, которую они приносят людям благодаря аттракционам». Епископ Рима призвал гостей к открытости «для перспективы веры, которая проистекает из встречи с Христом, присутствующим и действующим в Его Церкви».

Передвижные парки аттракционов «дарят детям и взрослым минуты беззаботности, немного отвлекая от будничных забот». «Счастье ребёнка на карусели – это образ чистой радости, который остаётся в памяти каждой семьи», – отметил Святейший Отец:

«В мире, где люди часто дышат мрачной и тяжёлой атмосферой, вы напоминаете, что путь к счастью – это простота, а также развлечения на свежем воздухе и в компании; они противоположны тому, что мы всё чаще видим сегодня, когда каждый остаётся наедине со своим смартфоном. <…> Вы зовёте людей выйти на улицу, встретиться на площадях, вместе повеселиться, и за это я вам признателен. Я благодарю вас, ибо по сути вы напоминаете о том, что мы созданы не только для работы, но и для праздника, и Богу приятно, когда мы по-братски, в простоте празднуем вместе».

В конце аудиенции Епископ Рима вверил гостей небесному заступничеству Пресвятой Девы Марии, Матери странников, преподал им апостольское благословение и попросил о молитве.