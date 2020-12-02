Папа: частная собственность не является абсолютным правом

Святейший Отец призывает судей Африки и Америки созидать «новую социальную справедливость». Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Папа Франциск обратился с двумя видеопосланиями к участникам виртуальной встречи судей – членов Комитета по социальным правам в Африке и Америке. Встреча проходила на тему «Строительство социальной справедливости. На пути к полному применению основных прав людей в ситуации уязвимости».

Приветствуя африканских и американских юристов, Святейший Отец подчеркивает необходимость созидания «новой» социальной справедливости в обществе, которое относится с недоверием к тем, у кого есть власть решать, что есть справедливость. Виртуальная встреча судей – это «целительный бальзам» на фоне происходящего, и в этот момент судьи призваны стать в определенном смысле «поэтами», отметил Папа: как поэты, они нуждаются в созерцании, в размышлении, в понимании «музыки окружающей реальности», в способности выражать ее словами. Это должна быть «поэзия, исцеляющая раны бедных», поэзия, которая «восстанавливает, освобождает и насыщает».

Во втором видеообращении Папа подробно излагает свой взгляд на основы новой социальной справедливости. Во-первых, справедливость должна строиться на реальности: эта реальность заключается в том, что горстка людей живет в роскоши, в то время как растет число тех, чье достоинство не принимается во внимание. Во-вторых, это должен быть коллективный процесс, в котором все люди доброй воли день за днем стремятся к этой справедливости. В-третьих, необходимо прилагать усилия, следуя примеру Доброго самарянина, возлагая на себя бремя других людей и отвергая культуру равнодушия.

Еще одним основанием для новой справедливости является история: в прошлом можно найти корни той социальной справедливости, которую мы сегодня хотим переосмыслить. Это невозможно без другого основания, каким является народ. Справедливость достигается не «просветленной элитой», а включением всех в этот неустанный труд.

В последней части своего послания Папа возвращается к теме частной собственности: «Христианская традиция никогда не признавала как абсолютное и неприкосновенное право на частную собственность и всегда подчеркивала социальную функцию каждой из ее форм. Право на собственность – это естественное право, вытекающее из всеобщего права, которое исходит из универсального предназначения сотворенных благ», — отмечает Святейший Отец.