Папа Франциск: «Будем же неустанно вверять дело мира Царице мира»

В полдень 22 марта, в конце общей аудиенции на площади Святого Петра, Папа Франциск напомнил, что в ближайшую субботу будет отмечаться праздник Благовещения Господня: «Наши мысли обращены к 25 марта прошлого года, когда в единстве со всеми епископами мира были посвящены Непорочному Сердцу Марии Церковь и человечество, особенно Россия и Украина».

«Будем же неустанно вверять дело мира Царице мира, – подчеркнул Святейший Отец, обращаясь к паломникам. – Поэтому я призываю каждого верующего и каждую общину, особенно молитвенные группы, возобновлять каждое 25 марта Акт посвящения Пресвятой Богородице, чтобы Она, Матерь, сохранила всех нас в единстве и мире. Не будем забывать в эти дни о мученической Украине, которая так много страдает».

Как напоминает русская служба Vatican News, вечером 25 марта 2022 года, на завершение Покаянного богослужения в базилике Святого Петра, Папа Франциск – вместе с католическими епископами и священниками всего мира – торжественно посвятил Россию и Украину Непорочному Сердцу Пресвятой Богородицы.

Перед чудотворным образом Пресвятой Богородицы Фатимской, у главного алтаря Ватиканской базилики Святейший Отец вознёс тогда молитву:

«О Мария, Матерь Божия и наша Матерь, в это тревожное время мы прибегаем к тебе. Ты Матерь, и ты любишь и знаешь нас: от тебя не скрыто ничего из того, что у нас на сердце. Матерь милосердия, как часто ощущали мы твою материнскую нежность, твое умиротворяющее присутствие, ибо ты всегда ведешь нас к Иисусу, Владыке мира.

Мы сошли с мирного пути. Забыли трагические уроки минувшего века, о миллионах погибших в мировых войнах. Не сумели выполнить обязательства, что взяли на себя как Сообщество Наций, и не оправдали мечты народов и чаяния молодежи. Нас ослепила алчность, мы замкнулись в своих национальных интересах, нас сковал холод равнодушия и парализовал эгоизм. Мы отвернулись от Бога и предпочли жить ложью, копить злобу, убивать жизни и наращивать оружие; мы забыли, что должны защищать ближнего и наш общий дом. Войною мы разрушаем Земной сад, грехом ранили сердце нашего Отца, Который хочет, чтобы мы были братьями и сёстрами. Мы стали безразличными ко всем и ко всему, кроме себя самих. Со стыдом взываем: прости нас, Господи!

В этой юдоли греха, скорби и страданий, перед тайной несправедливости зла и войны, Пресвятая Матерь, напомни нам, что Бог не забывает о нас, непрестанно взирает на нас с любовью, желает простить нас и спасти. Он даровал нам тебя и в твоем непорочном Сердце устроил прибежище для Церкви и человечества. Ты с нами по благости Господа, и даже в самых тесных изгибах истории помогаешь нам не сойти с пути к Богу.

Посему, твои возлюбленные чада, мы прибегаем к тебе, стучим в дверь твоего Сердца. В любой час ты внимаешь нам и призываешь к обращению. В эти темные времена поддержи и утешь нас. Каждому прошепчи: ʺЯ здесь с тобой, Матерь твояʺ. Ты знаешь, как развязать путаницу в наших сердцах и сложные узлы истории. Мы полностью уповаем на тебя. Мы твердо верим, что особенно в час испытаний ты не отвергнешь наши молитвы и придешь помочь нам.

Так поступила ты в Кане Галилейской, когда ускорила час явления Христа миру. Как только на пиру стало утихать веселье, ты указала Христу: ʺВина нет у нихʺ (Ин 2,3). О Мария, скажи это еще раз Богу, ибо ныне исчерпалось у нас вино надежды, исчезла радость, растворились братские узы. Утратилась человечность, разладился мир. Отныне мы способны на любое насилие и разрушение. Нам очень нужна твоя материнская помощь.

О Матерь, прими наше прошение:

Звезда над морем, помоги нам уцелеть в буре войны.

Ковчег нового завета, укажи нам пути к примирению.

ʺНебесная земляʺ, верни в мир Божественную гармонию.

Прекрати вражду, погаси месть, научи нас прощению.

Избавь нас от войны, сохрани мир от ядерной угрозы.

Царица Розария, пробуди в нас желание молиться и любить.

Царица человеческой семьи, укажи народам путь к братству.

Царица мира, стяжай мир для мира.

О Матерь, своим плачем разбуди наши ожесточенные сердца. Пусть слёзы, которые ты пролила за нас, оросят эту долину, иссушенную нашей злобой, чтобы она снова зацвела. И пока не смолкает лязг оружия, твоя молитва да направляет нас к миру. Пусть те, кто страдает и пытается спастись от бомб, ощутят прикосновение твоих материнских рук. Пусть те, кто вынужден оставить свой дом и родину, найдут утешение в твоих объятиях. Своим скорбящим Сердцем пробуди в нас сострадание, чтобы мы отворили двери, впустили и окружили заботой всех страждущих и изгнанных.

Святая Матерь Божия, когда ты стояла под Крестом, Иисус, видя рядом с тобой ученика, сказал тебе: ʺЖе́но! се, сын Твойʺ (Ин 19,26), таким образом каждого из нас он вверил тебе. Затем Он сказал ученику, а в нем и каждому из нас: ʺСе, Матерь твоя!ʺ (Ин 19,27). О Матерь, ныне желаем принять тебя в своей жизни и в нашей истории. Сейчас бессильное и обескураженное человечество вместе с тобой стоит у Креста. Ему нужно довериться тебе, через тебя посвятить себя Христу. Народ Украины и народ России, с любовью чтящие тебя, обращаются к тебе с мольбою, твое же сердце бьётся за них и за все народы, страдающие от войны, голода, несправедливости и нищеты.

Твоему Непорочному Сердцу, Матерь Божия и наша Матерь, мы торжественно вверяем и посвящаем себя, Церковь и все человечество, особенно Россию и Украину. Призри на сие деяние, что совершаем с упованием и любовью, останови войну, обеспечь мир во всем мире. Словами согласия, исшедшими из твоего Сердца, растворились врата истории для Владыки мира, и сегодня мы верим, что через твое Сердце в мир войдет мир. Посвящаем тебе будущее всей человеческой семьи, нужды и чаяния народов, тревоги и надежды мира.

Через тебя да изольется на Землю Божественное милосердие, и пусть вновь наши дни наполнятся нежным ритмом мира. Же́но, ты ответила Богу «да», и на тебя сошел Святой Дух, сделай так, чтобы между нами воцарилось Божественное согласие. ʺЖивой источник надеждыʺ, смягчи наши сердца. Ты соткала человечество Христа – соделай из нас творцов единства. Как и мы, ты ходила по земле – веди нас по пути мира. Аминь».