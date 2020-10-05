Папа: братство и забота о творении — единственный путь развития и мира

В субботу 3 октября в Ассизи Папа подписал Энциклику Fratelli tutti, и в праздник святого Франциска, после молитвы «Ангел Господень», символически вручил ее всей Церкви в специальном издании L’Osservatore Romano. Экземпляр энциклики получили все верующие и паломники, присутствовавшие на площади Святого Петра. Передаёт София Халходжаева (Vatican News).

«Я отдал ее Богу на гробнице святого Франциска, у которого я черпал вдохновение, как и для предыдущей энциклики Laudato si’. Знамения времени ясно показывают, что человеческое братство и забота о творении — это единственный путь к целостному развитию и миру, на который уже указывали святые Папы Иоанн XXIII, Павел VI и Иоанн Павел II», — сказал Святейший Отец. «Святой Франциск да сопровождает путь братства в Церкви между верующими всех религий и между всеми народами», — воззвал Папа.

Далее Святейший Отец напомнил, что 4 октября заканчивается акция «Время творения», которая началась 1 сентября. Епископ Рима приветствовал представителей Всемирного католического движения в защиту климата, различных кружков, вдохновляющихся Laudato si’, и организаций, приверженных целостной экологии.

4 октября 100 лет назад в Шотландии родилось движение Stella maris, призванное поддержать моряков. «В этот важный юбилей я призываю капелланов и добровольцев давать радостное свидетельство присутствия Церкви в портах, среди моряков, рыбаков и их семей», — призвал Папа.

Святейший Отец также сообщил, что в Болонье был причислен к лику блаженных дон Олинто Марелла, священник епархии Кьоджи, «пастырь по сердцу Христову, отец бедных, защитник слабых». «Пусть его необыкновенное свидетельство будет образцом для многих священников, призванных быть смиренными и смелыми служителями народа Божьего», – сказал Папа.