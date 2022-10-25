Папа: брак и семья определяют общественные отношения

Папа встретился с академическим сообществом Папского богословского института наук о браке и семье имени Иоанна Павла II, который стал новым форматом прежнего Института по изучению семьи и брака. Передает русская служба Vatican News.

В начале встречи Святейший Отец обратился к монсеньору Винченцо Палье, Великому канцлеру института, отметив, что он заслуживает «Нобелевской премии за креативность», и приветствовал преподавателей и учащихся, а также супружеские пары, которые проходят в этом институте путь постоянного становления.

Папа напомнил, что прошло уже пять лет с того момента, когда он реформировал Институт по изучению брака и семьи посредством motu proprio Summa familiae cura, пожелав «инвестировать» в это наследие, оставленное святым Иоанном Павлом II. Было бы ошибочно считать, будто новый формат института находится в противоречии с изначальным замыслом: титул «Папский» в его названии означает миссию, находящуюся на стезе служения святого Петра, он призван к передаче веры в духе соизмерения с постоянными переменами, которые знаменуют сегодня понимание отношений между мужчиной и женщиной, между любовью и деторождением, между семьей и обществом.

Упомянув о глубоких ранах, наносимых сегодня взаимоотношениям между людьми, Папа подчеркнул, что семья остается незаменимой «антропологической грамматикой» общества. Например, социальное волонтерство черпает вдохновение именно от лучших свойств семейных уз; защита беззащитных в обществе коренится в семейной заботе о новорожденных; братство – нелегкий опыт, который также исходит из семьи.

«Качество брака и семьи определяет качество любви в отдельном человеке и качество связей в человеческой сообществе», — констатировал Папа, добавив, что брак и семья всегда будут несовершенны, «пока мы не попадем на небеса».