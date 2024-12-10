Папа: богословие требует дружбы со Христом и любви к людям (+ ФОТО)

Папа Франциск встретился с участниками Международного конгресса о будущем богословия. Конгресс организован ватиканским Департаментом по культуре и образованию. Передает русская служба Vatican News.

Папа сравнил богословие со светом: он освещает, делает видимыми очертания лиц, формы и цвета окружающего мира, но при этом сам остается невидимым. Так же и богословие: «Оно совершает незаметный, смиренный труд, дабы был выявлен свет Христа и Его Евангелия».

Один из вопросов, которым должна задаваться теология сегодня, — это вопрос о том, что она делает для человечества. В связи с этим Папа пригласил богословов «переосмыслить мысль», исцелив ее от упрощения реальности. К упрощению приводит идеологизация: она «убивает действительность, убивает мысль и убивает общину»: «Идеологии сводят все к одной идее, повторяя ее с одержимостью для извлечения выгоды», — пояснил Папа и назвал противоядие к упрощению: междисциплинарность и трансдисциплинарность.

С помощью ветхозаветной истории Папа проиллюстрировал роль женщин в богословии. Четвертая книга Царств рассказывает, как во время реставрации Иерусалимского храма был найден текст Закона Моисеева, вероятно, первое издание Второзакония. Священник и писцы читают ее, но не могут истолковать. Тогда царь решает передать этот текст Олдаме, и она помогает группе мудрецов – все они были мужчинами – понять этот текст. Папа добавил:

«Есть вещи, которые интуитивно понимают только женщины, и богословие нуждается в их вкладе».

Еще одна рекомендация от Папы Франциска – сделать богословие доступным для всех. Святейший Отец заметил, что в последнее время возрастает интерес взрослых людей к собственному образованию. Мужчины и женщины среднего возраста желают углубить свою веру и часто записываются на богословские факультеты. По словам Папы, это тоже проявление «кризиса среднего возраста», и теологам следует быть готовыми к этому феномену и разработать программы, доступные для всех.