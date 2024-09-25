Папа: богатые должны платить больше налогов

Если народ не сидит сложа руки и борется против структур социальной несправедливости, то рано или поздно всё изменится к лучшему: Папа Франциск подчеркнул эту мысль, обращаясь в минувшую субботу к представителям народных движений, которые приходят на аудиенцию к Папе уже десятый год подряд. Встреча была организована Департаментом служения целостному развитию человека. Подробности передает русская служба Vatican News.

«Вы вышли из пассивности и пессимизма», — сказал Папа, отметив, что миссия народных движений «трансцендентна», и она не продиктована никакой идеологией: подобно Евангелию, народные движения ставят в центр бедных, и «это не коммунизм, а чистое Евангелие», пояснил Святейший Отец, отвечая на традиционные обвинения в свой адрес.

Папа ответил и на замечание о том, что он говорит в основном о бедных, не уделяя внимания среднему классу. Он попросил за это прощение и вместе с тем пояснив, что не он, а Иисус говорит преимущественно о бедных. Несомненно, добавил Папа, от предпринимателей зависят рабочие места и экономическое развитие, однако плоды этого развития распределяются несправедливо.

«Необходимо взимать больше налогов с миллиардеров, и это будет справедливо. Я молюсь о том, чтобы те, у кого экономическая власть, вышли из изоляции, отвергли фальшивую надежность денег и открылись для того, чтобы делиться благами, ведь их предназначение универсально».

«Бедные не могут ждать», — добавил Папа, и народные движения призваны стать их голосом: «Мы христиане, и мы молимся Богу, дабы Он даровал нам мудрость и силу, чтобы реализовать истинную социальную справедливость», — подчеркнул Папа Франциск.