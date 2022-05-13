Папа: Бог не отвергает никого из Своих детей

5 мая священник-иезуит Джеймс Мартин, который занимается пастырским попечением о католиках нетрадиционной ориентации, обратился к Папе Франциску с несколькими вопросами. Эти вопросы обычно задают его подопечные. Несколько дней спустя он получил от Святейшего Отца ответ, написанный от руки на испанском языке. Передает русская служба Vatican News.

«Что касается ваших вопросов, — пишет Папа, — то мне приходит на ум совершенно простой ответ».

На первый вопрос – о самом главном, что люди из ЛГБТ-сообщества должны знать о Боге, — Папа отвечает: Бог – Отец, и Он не отвергает никого из Своих детей. Таков Божий «стиль» — он заключается в близости, милосердии и мягкости. Именно на этом пути можно найти Бога, подчеркивает Папа Франциск.

В ответ на вопрос о том, что должны знать о Церкви люди нетрадиционной ориентации, Папа рекомендует к прочтению Книгу Деяний свв. апостолов, в которой «они найдут образ живущей Церкви».

Джеймс Мартин попросил Папу дать совет тем, кто испытал отвержение со стороны Церкви. «Я хотел бы, чтобы они воспринимали это не как ʺотвержение Церковьюʺ, но как отвержение ʺлюдьми Церквиʺ. Церковь – матерь, и она хочет собрать воедино всех своих детей». Папа приводит слова Господа из притчи о брачном пире, куда хозяин пригласил «праведных и грешных, богатых и бедных». Церковь же, которая «отбирает чистокровных», — это не Святая Матерь, а, скорее, секта.

Ранее Папа уже обращался к отцу Мартину с посланием. «Когда я думаю о твоей пастырской работе, — пишет Папа, — я вижу, что ты постоянно стремишься подражать этому Божьему стилю. Ты – священник для всех, мужчин и женщин, как Бог – Отец для всех мужчин и женщин. Молюсь за тебя, чтобы ты мог идти по этому пути, проявляя близость, сострадание и большую мягкость».

«Я молюсь о твоих верных, о твоих ʺприхожанахʺ, — отметил далее Папа. – обо всех, кого Господь поставил рядом с тобой, дабы ты о них заботился, защищал их и помогал возрастать в любви Господа нашего Иисуса Христа».



(На миниатюре — «Притча о званных на брачный пир» анонимного художника-монограммиста из Брауншвейга, около 1525 г.)