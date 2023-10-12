Папа: «Ближнему Востоку нужна не война, а мир»

В конце общей аудиенции 11 октября Папа Франциск вознёс молитвы о жертвах войны между Израилем и Палестиной и призвал к немедленному освобождению заложников. Передает русская служба Vatican News.

В обращении к паломникам Святейший Отец сказал:

«Я продолжаю со скорбью и тревогой следить за происходящим в Израиле и Палестине, где было убито и ранено множество людей. Я молюсь о семьях, для которых праздник превратился в день траура, и призываю к немедленному освобождению заложников. Те, кто подвергаются нападению, имеют право на самозащиту, но я очень обеспокоен тотальной блокадой, в которой живут палестинцы в Газе, где также есть много невинных жертв. Терроризм и экстремизм не способствуют урегулированию конфликта между израильтянами и палестинцами, а разжигают ненависть, насилие и месть и лишь заставляют страдать обе стороны. Ближнему Востоку нужна не война, а мир, – мир, построенный на справедливости, диалоге и смелости братства».