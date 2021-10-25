Папа Франциск призвал монахинь-салезианок к креативному переосмыслению их харизмы

22 октября в Генеральной курии Конгрегации Дочерей Марии – Помощницы христиан (салезианок) Папа Франциск встретился с участницами генерального капитула этого института. Тема капитула — «Общины, порождающие жизнь в сердце современности». Участницы вдохновляются в особенности словами Девы Марии на бракосочетании в Кане: «Что скажет Он вам, то сделайте» (Ин 2,5). Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«Мария никогда ничего не берет для Себя, но Она всегда указывает на Иисуса», – подчеркнул Папа и призвал сестер подражать Пресвятой Богородице, поступая так же, то есть указывая на Иисуса. Для этого нужно «слушать слово Господа, Его волю именно внутри нашего времени, столь хрупкого и неопределенного», пояснил Святейший Отец. Генеральный капитул салезианок прежде всего направлен на «пробуждение первоначальной плодотворности призваний в институте», отметил Папа и напомнил, что Второй Ватиканский собор указал Церкви на путь «воплощения в истории, погружения в человеческое состояние». Такое погружение предполагает «крепкое укоренение во Христе, чтобы не оказаться в воле мирского, которое приобретает самые разнообразные формы». «Самое худшее зло, какое может произойти в Церкви, – это духовное обмирщение. Я бы сказал, что это даже хуже греха, потому что духовное обмирщение – это тончайший дух, который занимает место возвещения, занимает место веры и место Святого Духа». Дьявол входит в монашеские общины именно этим путем. Речь идет не о грехе – никто не убивает и не оскорбляет друг друга: «Такие дьяволы хорошо воспитаны, и мы не замечаем, когда они заходят». И вот, те, кто оставили всё, отказались от брака и от семьи, превращаются в «старых дев», полных забот о мирском. Их горизонт закрывается, и они начинают разжигать внутренние конфликты, жалуясь, что «кто-то не так на них посмотрел». Обмирщение может проявляться и в подчеркивании своего статуса, и «вместо того, чтобы быть женщинами, посвященными Богу, они превращаются в воспитанных барышень», отметил Папа.

Необходимо всегда возвращаться к харизме, но не воспринимать ее как «забальзамированную реликвию». На сестрах лежит ответственность «сотрудничать с креативностью Святого Духа, вновь и вновь переосмысляя харизму, так чтобы она выражала свою жизнеспособность в сегодняшнем дне». Папа отметил, что многие монахини выглядят молодо потому, что сила Духа Святого помогает им находить новые проявления дара харизмы. «Эта харизма одинакова для всех, но она разнообразна для всех. Одна и та же, но с нюансами для каждого человека. <…> Именно креативность наделяет верностью в харизме».

Затем Папа остановился на необходимости устанавливать связи между поколениями, между культурами: это должны быть братские, сердечные связи. Они поддерживают в салезианских общинах тот семейный дух, который характеризовал самую первую общину. Папа призвал также сотрудничать с другими монашескими конгрегациями, разделяя с ними ответственность: «Это конкретный способ выражения синодальности», – пояснил Святейший Отец. Еще раз возвращаясь к связи между поколениями, Папа обратился к подаренному участницам встречи изображению молодого монаха, который несет на плечах пожилого собрата, и пояснил, что это и есть «ремесло» молодых: быть способными жить вместе с «бабушками и дедушками». «Это правда, старики иногда становятся немного капризными, – да, мы такие, – и все недостатки в старости более заметны. Но верно и то, что старики имеют мудрость, великую мудрость жизни, мудрость, чтобы стареть в верности своему призванию». Святейший Отец привел в пример святую Терезу Младенца Иисуса. Одно время она повсюду сопровождала престарелую сестру, которая едва ходила, и сестра эта была «невротиком». Когда однажды Тереза услышала шум праздника у соседей, она сказала, что никогда бы не променяла то, что она делает, на такое веселье.

Далее Папа призвал салезианок быть «общинами исходящими», миссионерскими, и не терять рвения первых последователей дона Боско. «Сопровождать подростков нелегко. Об этом хорошо знают родители, об этом знаете и вы. Также и поэтому я решил созвать Синод, посвященный молодежи и с участием молодежи, – после которого вышло увещание Christus vivit. Мне известно, что вы его используете; продолжайте в том же духе, и я уверен, что вы найдете в нем немало пунктов, созвучных вашей харизме и вашему педагогическому служению».

Подчеркнув, что Мария – Помощница христиан всегда сопутствует сестрам в их служении, Папа призвал их «распознавать ситуации нужды, когда не хватает ‘вина’, то есть радости любви, и нести Христа не на словах, а близостью, состраданием и нежностью». Папа добавил, что ужасно видеть «разозлившуюся монахиню», которая как будто завтракает не молоком, а уксусом. «Будьте нежными матерями», – попросил Папа и посоветовал почаще проводить испытание совести. Нужно быть похожими на Марию, следуя салезианскому стилю жизни, отмеченному способностью внимательно слушать, активным присутствием и любовью к молодежи. Завершая встречу, Папа поблагодарил салезианок за то, что они делают, и благословил сестер во всем мире. Свою речь он завершил просьбой о молитве, добавив, что «быть Папой Римским непросто».