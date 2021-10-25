Папа Франциск призвал монахинь-салезианок к креативному переосмыслению их харизмы

Папа Франциск призвал монахинь-салезианок к креативному переосмыслению их харизмы

Октябрь 25, 2021

22 октября в Генеральной курии Конгрегации Дочерей Марии – Помощницы христиан (салезианок) встретился с участницами генерального капитула этого института. Тема капитула — «Общины, порождающие жизнь в сердце современности». Участницы вдохновляются в особенности словами Девы Марии на бракосочетании в Кане: «Что скажет Он вам, то сделайте» (Ин 2,5). Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«Мария никогда ничего не берет для Себя, но Она всегда указывает на Иисуса», – подчеркнул Папа и призвал сестер подражать Пресвятой Богородице, поступая так же, то есть указывая на Иисуса. Для этого нужно «слушать слово Господа, Его волю именно внутри нашего времени, столь хрупкого и неопределенного», пояснил Святейший Отец. Генеральный капитул салезианок прежде всего направлен на «пробуждение первоначальной плодотворности призваний в институте», отметил Папа и напомнил, что Второй Ватиканский собор указал Церкви на путь «воплощения в истории, погружения в человеческое состояние». Такое погружение предполагает «крепкое укоренение во Христе, чтобы не оказаться в воле мирского, которое приобретает самые разнообразные формы». «Самое худшее зло, какое может произойти в Церкви, – это духовное обмирщение. Я бы сказал, что это даже хуже греха, потому что духовное обмирщение – это тончайший дух, который занимает место возвещения, занимает место веры и место Святого Духа». Дьявол входит в монашеские общины именно этим путем. Речь идет не о грехе – никто не убивает и не оскорбляет друг друга: «Такие дьяволы хорошо воспитаны, и мы не замечаем, когда они заходят». И вот, те, кто оставили всё, отказались от брака и от семьи, превращаются в «старых дев», полных забот о мирском. Их горизонт закрывается, и они начинают разжигать внутренние конфликты, жалуясь, что «кто-то не так на них посмотрел». Обмирщение может проявляться и в подчеркивании своего статуса, и «вместо того, чтобы быть женщинами, посвященными Богу, они превращаются в воспитанных барышень», отметил Папа.

Необходимо всегда возвращаться к харизме, но не воспринимать ее как «забальзамированную реликвию». На сестрах лежит ответственность «сотрудничать с креативностью Святого Духа, вновь и вновь переосмысляя харизму, так чтобы она выражала свою жизнеспособность в сегодняшнем дне». Папа отметил, что многие выглядят молодо потому, что сила Духа Святого помогает им находить новые проявления дара харизмы. «Эта одинакова для всех, но она разнообразна для всех. Одна и та же, но с нюансами для каждого человека. <…> Именно креативность наделяет верностью в харизме».

Затем Папа остановился на необходимости устанавливать связи между поколениями, между культурами: это должны быть братские, сердечные связи. Они поддерживают в салезианских общинах тот семейный дух, который характеризовал самую первую общину. Папа призвал также сотрудничать с другими монашескими конгрегациями, разделяя с ними ответственность: «Это конкретный способ выражения синодальности», – пояснил Святейший Отец. Еще раз возвращаясь к связи между поколениями, Папа обратился к подаренному участницам встречи изображению молодого монаха, который несет на плечах пожилого собрата, и пояснил, что это и есть «ремесло» молодых: быть способными жить вместе с «бабушками и дедушками». «Это правда, старики иногда становятся немного капризными, – да, мы такие, – и все недостатки в старости более заметны. Но верно и то, что старики имеют мудрость, великую мудрость жизни, мудрость, чтобы стареть в верности своему призванию». Святейший Отец привел в пример святую Терезу Младенца Иисуса. Одно время она повсюду сопровождала престарелую сестру, которая едва ходила, и сестра эта была «невротиком». Когда однажды Тереза услышала шум праздника у соседей, она сказала, что никогда бы не променяла то, что она делает, на такое веселье.

Далее Папа призвал салезианок быть «общинами исходящими», миссионерскими, и не терять рвения первых последователей дона Боско. «Сопровождать подростков нелегко. Об этом хорошо знают родители, об этом знаете и вы. Также и поэтому я решил созвать Синод, посвященный молодежи и с участием молодежи, – после которого вышло увещание Christus vivit. Мне известно, что вы его используете; продолжайте в том же духе, и я уверен, что вы найдете в нем немало пунктов, созвучных вашей харизме и вашему педагогическому служению».

Подчеркнув, что Мария – Помощница христиан всегда сопутствует сестрам в их служении, Папа призвал их «распознавать ситуации нужды, когда не хватает ‘вина’, то есть радости любви, и нести Христа не на словах, а близостью, состраданием и нежностью». Папа добавил, что ужасно видеть «разозлившуюся монахиню», которая как будто завтракает не молоком, а уксусом. «Будьте нежными матерями», – попросил Папа и посоветовал почаще проводить испытание совести. Нужно быть похожими на Марию, следуя салезианскому стилю жизни, отмеченному способностью внимательно слушать, активным присутствием и любовью к молодежи. Завершая встречу, Папа поблагодарил салезианок за то, что они делают, и благословил сестер во всем мире. Свою речь он завершил просьбой о молитве, добавив, что «быть Папой Римским непросто».

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