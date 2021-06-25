Пандемия изменит религию: религиоведы считают, что новые практики ковидного времени не исчезнут после победы над болезнью

«Религия и пандемия COVID-19: толкования и практики» – этой теме посвятили онлайн-заседание религиоведческого семинара 23 июня специалисты Шанинки (МВШСЭН), Института общественных наук РАНХиГС и РГГУ. На заседании был представлен свежий специальный номер журнала «Государство, религия, церковь в России и за рубежом» (№1 за 2021 г.), ряд статей которого посвящен заявленной на семинаре проблематике.

Куратор проблемного блока «Религия и ковид» Александр Агаджанян, профессор Центра изучения религий РГГУ, представил первый в академической среде сборник, посвященный столь актуальной теме. Он отметил, что беспрецедентный глобальный кризис, связанный с пандемией, резко обострил все напряжения общественной жизни, потребовал быстрых реакций со стороны религиозных институтов и отдельных верующих. С этим связаны изменения в обрядах, повседневных практиках и формах общения; появление новых мифов, фобий и защитных стратегий, богословских толкований и этических выборов.

Агаджанян выделил ряд ключевых тем, которые так или иначе были затронуты в исследованиях всех авторов. Во-первых, это «семиология пандемии» – толкование смысла этого явления с точки зрения религиозной картины мира и провиденциальной логики. Здесь в разных религиях можно было наблюдать разброс мнений: «от неочевидного божественного замысла до отсылок к конспирологическим замыслам сил зла». Во-вторых, «фокус на индивидуальной праведности и чистоте», который фиксировался в актуальных религиозных высказываниях, стимулировал «новое проговаривание идеала – что такое истинный верующий». Далее, интересно было проследить, как в разных религиях проявили себя институты, идея общинности, поддержания солидарности и идентичности. В этом ключе встал вопрос о том, что предпочтительней для сохранения веры: горизонтальные или вертикальные связи, духовные или сакраментальные практики, непосредственные или транслокальные коммуникации и т.д. Кроме того, пандемия побудила религиозные сообщества по-новому осмыслить отношения с внешним миром – с обществом в целом, со светским государством и вводимыми им ограничениями, а также «противопоставить религиозное сообщество светской гегемонии или попытаться найти компромисс с секулярным миром». Обострилась также проблематика, которая «была всегда»: традиция и реформа, сохранение и обновление. Особое значение приобрела «новая медиатизация религии», «смещение ее в цифровую среду».

Последней теме посвящена статья Ксении Лученко «Цифровизация богослужебных практик в период пандемии коронавируса в контексте медиатизации православия», которую представила автор. В статье подробно описано, как из-за закрытия храмов в пасхальный период в связи с пандемией происходила миграция повседневных богослужебных и коммуникативных церковных практик в онлайн-среду. По словам автора, опыт дистанционной церковной жизни в онлайне на протяжении апреля — июня 2020-го года показал, что и в медиатизации православия, и в развитии православного интернета наступил принципиально новый этап, который предполагает не только производство и потребление информационного контента, но и «активное развитие практик соучастия, усиление интерактивности богослужений, появление перспективы существенных изменений в литургической жизни за счет ее цифровизации».

Эти выводы подтверждают результаты свежего опроса, который Лученко провела среди почти 1200 подписчиков Telegram-канала «Православие и зомби»: большинство респондентов согласны, что во время пандемии произошли необратимые изменения в церковной жизни, что разнообразные возникшие онлайн-практики (трансляции богослужений, неформальные совместные молитвы, литургическое творчество) нужно сохранить и в ситуации, когда вернулась возможность очного участия в церковной жизни. Это подтверждает общий тезис автора о том, что непродуктивно противопоставлять онлайн- и оффлайн-практики, и не только в церковной жизни, что все это теперь и уже навсегда развивается в единой реальности. Говоря о темах, которые более всего занимают умы православных пользователей интернета, она обратила внимание на такой феномен: маргинальное обсуждения тем, популярных с 90-х гг. – движение церковных антипрививочников, противников «цифрового концлагеря» – вдруг стало мейнстримом. А те перемены в церковной жизни, которые можно было бы ожидать «лет через 20», тоже «вдруг», в связи с пандемией, стали возможны и привели к «тектоническим сдвигам», которые теперь необходимо учитывать и изучать.

Екатерина Ивлиева (Центр изучения религий РГГУ), представила исследование о влиянии пандемии на уровень и качество религиозности в России. На основе анализа соцопросов она сделала выводы о том, что санитарные ограничения привели к сокращению численности тех, кто считает себя православными (с 75 в 2019 до 66% в 2020 гг.), и росту числа атеистов, особенно среди молодых. Впрочем, это вполне вписывается в мировые тренды: такая тенденция устойчиво фиксируется в России с середины 2010-х гг. и не связана только лишь с пандемией. Однако можно сказать, что пандемия повлияла на ту группу верующих, «которые считают себя очень религиозными», кто регулярно посещал храмы – по словам исследовательницы, они «почувствовали укрепление веры, испытали прилив религиозности, а остальные ничего не испытали».

Судя по докладу Софьи Рагозиной (Институт востоковедения РАН), значительная часть мусульман России тоже «испытала прилив религиозности», резкий рост «спроса на благочестие». Она представила статью «Благочестие, авторитет и «народный иджтихад» в онлайн-среде российских мусульман в период пандемии», где рассмотрела разные варианты интерпретации категорий исламского благочестия. Если в первые месяцы пандемия воспринималась многими членами уммы как «справедливое» возмездие Китаю за притеснения мусульман-уйгуров, то, как только вирус захватил мусульманские страны, ситуация была переосмыслена в духе «Надо бояться Аллаха, а не вируса», что привело к усилению религиозного поклонения вкупе с отрицанием значимости болезни.

Исследовательница фиксирует в онлайн-среде проявления индивидуализации стратегий религиозного поиска и для описания этого явления предлагает термин «народного» или «спонтанного» иджтихада (богословского толкования). Всплеск такого иджтихада был стимулирован также тем, что официальные мусульманские структуры, а также традиционные улемы (учителя) не спешили давать верующим ответы на возникающие вопросы, и дискуссии о том, например, халяльна ли вакцина, активизировались в сообществах «онлайн-улемов». В целом можно сказать, что в условиях пандемии онлайн-среда в значительной степени трансформировала исламскую традицию, а также помогла российским мусульманам в большей степени интегрироваться в мировое неформальное онлайн-сообщество единоверцев.

Далее Агаджанян представил работу Галины Зелениной (Центр библеистики и иудаики РГГУ) «Тора против вируса, раввины против правительства: ультраортодоксия перед лицом пандемии». В статье обсуждается ряд наиболее примечательных реакций на пандемию СOVID-19 и на меры социальной изоляции, исходящих от нескольких, в основном ультраортодоксальных, еврейских общин в Израиле, США и России. В рамках так называемой семиотической идеологии рассматриваются основные элементы кризисного дискурса – герменевтика причин и смыслов пандемии, утверждение групповых границ и иерархий в результате поиска виновных, а также отношения между религиозной общиной и государством и структура религиозных верований и практик как факторы, определяющие социальное поведение и возможную трансформацию ритуальных практик. Для изучаемых общин характерен поиск положительного значения пандемии как «послания Всевышнего», ее толкуют даже как «хорошее дело», позволяющее миру притормозить в своем движении к мировой войне и экологической катастрофе.

Елена Гордиенко (Центр изучения религий РГГУ) познакомила со своим исследованием «Духи, защитившие от эпидемии: культ полководца Доан Тхыонга во Вьетнаме в условиях пандемии СOVID-19». В этой статье рассматриваются изменения, произошедшие в церемониях культа духов, почитаемых в деревенских общинах во Вьетнаме. Автор сравнивает два праздника, посвященных полководцу древности, – до пандемии и в ее разгар и делает выводы о снижении степени интеграции сообщества в условиях санитарных ограничений, но в то же время – о возможности приблизиться к традиционному немноголюдному ритуалу (без простых общинников, без женщин и туристов). О религиозных онлайн-практиках во Вьетнаме речь не идет в силу низкой цифровизации в сельских общинах, но, чтобы не лишать верующих возможности поклонения духам, их статуи развозят на грузовичках по деревням.

Представляя статьи сборника, Агаджанян упомянул также работу профессора Стокгольмской школы теологии архимандрита Кирилла (Говоруна) «Богословие ковида», или «Знаменательная буря» коронавирусной пандемии», в которой исследуются разные аспекты внутриправославной дискуссии, вызванной санитарными ограничениями. Отмечается, что недоверие к карантинным мерам среди епископата, духовенства и верующих Русской Православной Церкви стало причиной искусственной поляризации внутри нее по идеологическим признакам между условными «либералами» и «консерваторами».

Завершая презентацию, главный редактор сборника Дмитрий Узланер кратко резюмировал услышанное от коллег. По его словам, главный вывод состоит в том, что изменения, затронувшие все религии во время пандемии, не носят характера лишь ситуативной реакции, они назревали в доковидные времена и, судя по всему, не будут свернуты по окончании ограничений. «Пандемия изменит религию: люди, распробовав онлайн, от него не откажутся», потому что практики онлайн – это не что-то новое, а «радикализация того, что существовало и ранее», сказал религиовед.

Со статьями сборника могут ознакомиться все заинтересованные – он размещен в открытом доступе.

Источник: Благовест-инфо