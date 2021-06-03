Память о «Капитуле Рогожек», прошедшем 800 лет назад в Ассизи

Восемьсот лет назад, в неделю после Пятидесятницы, которая в 1221 году пришлась на период с 30 мая по 5 июня, вокруг Порциунколы в Ассизи состоялся знаменитый «Капитул Рогожек», собранный самим святым Франциском.

Капитул получил название «Рогожек», потому что Братья не имели достаточных жилищ и начали строить себе хижины из рогожи. На этом Капитуле собрались, согласно разным источникам, от 3000 до 5000 братьев со всех концов Европы.

В своей «Хронике» очевидец брат Иордан да Джано пишет: «Такой небывалый Капитул — как из-за множества присутствовавших собратьев, так и по причине особой торжественности церемоний, я больше никогда не видел в нашем Ордене. Для этого Капитула Блаженный Франциск выбирал в качестве темы слова Псалма: «Благословен Господь, Бог мой, который обучает мои руки битве», и проповедовал Братьям, уча добродетелям, призывая их к терпению и предлагая давать миру хорошие примеры. Точно так же, он проповедовал народу. И народ, и духовенство вдохновились. Но кто мог сказать, насколько велико было в то время было милосердие среди Братьев, сколько было терпения, смирения, послушания и братской радости?».

На Капитуле 1221 года обсуждались важные вопросы для Ордена, который к тому времени стал увеличиваться и охватывать всё новые регионы. Во-первых, был одобрен «Устав, не утвержденный Буллой», благодаря посредничеству Папского Легата. В этом Уставе были закреплены нравственная целостность религиозного жизненного опыта св. Франциска и единство Ордена Братьев меньших. Дело в том, что Орден Франциска рисковал распасться на две части из-за его численного увеличения и расширения географического присутствия. Были и те Братья, кто стремился следовать учению св. Франциска с радикальностью, и те, кто хотел больше послабления в вопросах бедности. На Капитуле был дан новый значительный импульс к миссии Ордена. По желанию самого св. Франциска, была также принята миссия в Германии, куда отправились девяносто братьев-добровольцев.

А ещё на этом Капитуле участвовал молодой Брат из Португалии — будущий святой — Антоний Падуанский…



Брат Стефано Инверницци, OFM

Источник: Францисканцы OFM в России