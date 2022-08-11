Паломники из России приедут в Казахстан и примут участие в Мессе, которую совершит Папа Франциск

Во время своего визита в Казахстан в сентябре этого года Папа Франциск примет участие в Седьмом съезде лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане и встретится с поместной католической общиной. Российские католики также собираются приехать в Казахстан на встречу со Святейшим Отцом.

С 12 по 16 сентября по благословению митрополита архиепархии Божьей Матери в Москве монсеньора Павла Пецци состоится епархиальное паломничество по случаю визита Папы Франциска в Казахстан, передает Vatican News.

Кроме того паломнические группы из остальных российских католических епархий также прибудут в Казахстан. Преображенскую епархию вместе с верными из разных приходов будет представлять её ординарий епископ Иосиф Верт, который сам родом из Караганды.

Слова казахстанского епископа Хосе Луиса Мумбиелы Сьерры, президента поместного епископата, воспроизведены в девизе этого паломничества: «Мы свидетели общения».

Поездка группы из Московской архиепархии будет включать Омск, Караганду и Нур-Султан. 13 сентября после Святой Мессы в карагандинском кафедральном соборе участники совершат паломничество в Карлаг, один из крупнейших исправительно-трудовых лагерей СССР в 1930-59 годах из системы ГУЛАГ.

14 сентября паломники из России примут участие в Святой Мессе, которую Папа Франциск возглавит на площади перед выставочным центром EXPO.



(На фото — базилика Св. Иосифа в Караганде)