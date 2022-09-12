Паломники из России едут в Казахстан

Паломники из России отправляются в Казахстан, чтобы принять участие в мероприятиях апостольской поездки Папы в эту страну. О важности встречи в Папой рассказал епископ-помощник архиепархии Матери Божией в Москве Николай Дубинин, который также направляется в Нур-Султан. Передает русская служба Vatican News.

«Мы много лет молимся о визите Папы в Россию и ожидаем его как верующие католики. К сожалению, такой визит пока невозможен, но мы не теряем надежду, – отметил монсеньор Дубинин. – Визит в соседнюю страну – в Казахстан – который в советское время был одной из республик и делил судьбы Католической Церкви как одной по факту поместной Церкви в сложные времена, для нас носит, конечно, особый характер. В силу множества обстоятельств не так много наших верующих из России сможет участвовать лично в этой встрече, однако мы всей Церковью сопровождаем визит Папы в Казахстан нашими молитвами. Группа паломников отправится для того, чтобы – как представители нашей Церкви – выразить Папе почтение и вместе участвовать в самом главном событии, которое только может быть, но которое осуществляется каждый день: в праздновании Евхаристии».

Как сообщалось ранее, с 12 по 16 сентября по благословению митрополита архиепархии Божьей Матери в Москве монсеньора Павла Пецци состоится епархиальное паломничество по случаю визита Папы Франциска в Казахстан. 14 сентября паломники из России примут участие в Святой Мессе, которую Папа Франциск возглавит на площади перед выставочным центром EXPO в Нур-Султане.

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Как сообщалось ранее, с 12 по 16 сентября по благословению Митрополита Архиепархии Божьей Матери в Москве монсеньора Павла Пецци состоится епархиальное паломничество по случаю визита Папы Франциска в Казахстан. Кроме того паломнические группы из остальных российских католических епархий также прибудут в Казахстан.

Преображенскую епархию вместе с верными из разных приходов будет представлять её Ординарий епископ Иосиф Верт, который сам родом из Караганды.

14 сентября паломники из России примут участие в Святой Мессе, которую Папа Франциск возглавит на площади перед выставочным центром EXPO.