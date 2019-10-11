Паломничество российской молодежи в Польшу в августе 2019 г.



В этом году Комиссия по делам молодежи при Конференции католических епископов России организовала для молодежи паломничество по святым местам Польши. Поскольку из-за большого расстояния и значительных финансовых расходов только очень немногие юноши и девушки смогли принять участие во Всемирном Дне Молодежи в Панаме, эта поездка, по замыслу ее инициаторов, должна была стать некой альтернативой ВДМ. Упомянутое паломничество стало возможным благодаря приглашению епископа Ежи Мазура в епархию Элк, где он является ординарием, а также священника Манфреда Деселерса из Центра диалога и молитвы в Освенциме. Непосредственным же организатором и координатором паломничества был отдавший много лет своей священнической жизни служению в нашей Преображенской епархии отец Ярослав Митжак, которому мы хотим выразить огромную благодарность за то время и силы, которые он потратил в преддверии и в ходе нашей поездки. Мы также благодарны немецкому благотворительному фонду Реновабис за щедрую финансовую поддержку, и всем верным, кто внёс соответствующие пожертвования по призыву своих пастырей в Вербное Воскресенье текущего года. Паломников, собравшихся из всех четырех католических епархий России вместе с сопровождавшими их священниками и монахинями, было порядка 100 человек. В эту группу также влились несколько молодых католиков из Германии. Председатель Комиссии по делам молодежи при Конференции католических епископов РФ епископ Клеменс Пиккель провел с нами первые пять дней паломничества.



После св. Мессы, отслуженной в аэропорту Варшавы, наше путешествие началось с посещения одного из самых печальных мест мира – Освенцима. Здесь уже несколько десятилетий рядом с Музеем концлагеря Аушвитц работает Центр диалога и молитвы. В него ежегодно приезжают группы молодежи и не только молодежи со всего мира. Наконец-то и группа из России смогла побывать в этом особенном месте. Удивительно, сколь много людей из всех уголков земного шара ежедневно посещают этот памятник Холокоста! Наша молодежь в ходе многочасовой экскурсии прошла по территории бывших концлагерей Аушвитц и Биркенау, увидела камеру, где умер святой Максимилиан Кольбе, стену, у которой расстреливали тысячи узников, руины газовых камер, в которых погибло около миллиона человек. 9-го августа, в день литургической памяти святой Терезы Бенедикты Креста (Эдит Штейн), мы побывали на посвященной ей выставке, а также приняли участие в Крестном ходе на территории бывшего лагеря Биркенау, пройдя буквально след в след последним путем этой святой мученицы. Всего мы провели в Освенциме три дня, и за это время успели побывать в Вадовицах, где родился святой Папа Иоанн Павел II. Мы молились и приступали к Святому Причастию на Мессе в храме, где его в младенчестве крестили, посетили дом, где он вырос и, конечно же, попробовали знаменитые кремувки – традиционные пирожные, которые очень любил юный Кароль Войтыла.

Проведя две ночи в Доме паломника близ святилища Кальварии Зебжидовской, мы целый день посвятили знакомству с Краковом. После св. Мессы в Святилище Божьего Милосердия нас удостоил честью общения сам кардинал Станислав Дзивиш. Он охотно рассказал о своем служении на посту личного секретаря святого Иоанна Павла II. После обеда наши паломники посетили санктуарий, посвященный служению Кароля Войтылы на кафедре Краковского архиепископа. В одной из часовен этого сооружения мы неожиданно «встретили» нашего Апостола Казахстана и Сибири, блаженного Владислава Буковинского. Остаток дня мы посвятили знакомству с историческим центром Кракова.



В воскресенье мы отправились к главной святыне Польши – чудотворной иконе «Черной Мадонны» в Ченстохове. Здесь уместно заметить, что в августе по всей Польше проходят паломничества, в которых участвуют не тысячи и даже не десятки и сотни тысяч, а миллионы пилигримов! Поэтому в самой Ченстохове, да еще и в воскресный день, главной задачей наших юных подопечных было хотя бы на минутку оказаться у часовни, где помещена икона, и при этом не потеряться в многотысячной толпе. Мы вместе с паломниками из епархии Элк приняли участие в святой Мессе, на которой предстоятельствовал епископ Ежи Мазур. Он несколько раз упомянул о присутствии среди молящихся группы из России, а часть проповеди произнес на русском языке. Молодых россиян особенно впечатлило благочестие верующих, которые, будучи даже в весьма пожилом возрасте, обходили вокруг иконы Божьей Матери Ченстоховской, перемещаясь на коленях.



Переночевав в семинарии епархии Седльце и посетив ее Кафедральный собор, наша группа паломников проехала (как нам показалось) через всю Польшу в северо-восточном направлении, чтобы оказаться в регионе Мазовше (Мазурский край), территория которого входит в епархию Элк. Здесь нас очень радушно и гостеприимно принял епископ Ежи Мазур. Владыка проводил с нами почти всё свое время, служил для нас Мессу на русском языке. Во вторник мы, проходя следами святого Иоанна Павла II, посетили храмы в Райгруде, Микашувках, Сейнах и Виграх, размышляя в каждом из них об очередной Светлой тайне Святого Розария. Вечер мы провели с Преосвященным Ежи в Сувалках, вкушая вкусный ужин у костра, а затем побывали в местном монастырском храме. В среду нас покатали на лодках по реке Крутыня, где когда-то священник Кароль Войтыла проводил время с молодежью. Вечером мы пообщались молодежью из городка Пиш. После «музыкального» поклонения Святым Дарам день завершился музыкой и танцами. В последний полный день паломничества, в торжество Успения Пресвятой Богородицы, наша группа отправилась в город Августов, а затем на пароходе – в Студзеничную, где была отслужена традиционная для этих мест Месса с «Розарием на воде». В этот день тысячи паломников из епархии Элк съезжаются в святилище Божьей Матери, чтобы вместе со своим епископом отпраздновать славное взятие Пресвятой Богородицы на небеса. По окончании богослужения верные на катерах и лодках отплывают от берега и хором читают Славные тайны Святого Розария.

В пятницу утром нам настала пора возвращаться домой. Правда, кое-кто из группы остался в Польше еще на пару дней, но основная часть добралась на автобусах в аэропорт Варшавы, откуда в течение дня вылетела в различные города России. Конечно же, наше скромное паломничество никоим образом не могло возместить опыт участия во Всемирной Встрече Молодежи, однако же мы смеем надеяться, что и посещение польских святынь в известной мере способствовало укреплению веры наших молодых католиков. Проживая в конфессиональной диаспоре в России, они смогли побывать в одной из самых католических стран мира, где в каждой деревне возвышается красивый храм; где площади и улицы носят не имя Ленина, а посвящены Богородице и святым; где даже в самых маленьких приходах воскресные богослужения собирают сотни и тысячи верующих людей.

Священник Александр Деппершмидт, председатель Комиссии по работе с молодежью Преображенской епархии, член Комиссии по делам молодежи при ККЕР