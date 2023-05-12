Pacem in Terris: современный мир должен строиться на политике, вдохновленной истинными человеческими ценностями

Из энциклики Иоанна XXIII Pacem in Terris (1963) и сегодня можно извлечь конструктивное послание, ибо «мир остаётся в душе и в чаяниях всей человеческой семьи, каждого народа и человека». Об этом пишет Папа Франциск в послании к участникам международной конференции «Мир между народами. 60-летие Pacem in Terris», организованной Папским Латеранским университетом и Департаментом служения целостному развитию человека. Подробности этого актуального послания Епископа Рима передает Vatican News.

«Никогда война, – подчёркивает Папа, – не приносила облегчения жизни людей, никогда она не могла направить их путь в истории, не могла разрешить конфликты и противостояния». Она несла разрушения, жертвы, потерю человечности, нетерпимость, «вплоть до отрицания возможности уверенно смотреть в завтрашний день». Именно поэтому современный мир должен строиться на политике, основанной – по словам энциклики – на истине, справедливости, любви и свободе.

Святейший Отец отмечает, что за 60 лет после Папского документа «человечество, похоже, не осознало, насколько необходим мир и сколько добра он приносит»: эгоизм и всё более ограниченные интересы немногих заставляют полагать, что решением проблем и конфликтов является оружие. Если, с одной стороны, международные отношения ограничивают применение силы, то, с другой стороны, «стремление к власти, к сожалению, всё ещё является критерием суждений и элементом отношений между государствами». Всё это находит место в различных регионах планеты, оказывая разрушительное воздействие на людей, не щадя ни инфраструктуру, ни окружающую среду.

Епископ Рима констатирует увеличение экономических ресурсов для вооружений, а также их гонку, которая вернулась «к роли инструмента межгосударственных отношений», как будто возможен лишь мир, основанный на балансе владения оружием. Эти условия порождают ужас и террор, рискуя взорваться при первой искре.

Святейший Отец призывает к «глубокой реформе многосторонних структур, созданных государствами для управления безопасностью и для обеспечения мира, которые сегодня лишены свободы и возможности действовать». Недостаточно провозглашать мир, если не сопровождать это конкретными действиями; существует риск превратиться в «частные инструменты», неспособные помочь в достижении общего блага. Ссылаясь на энциклику Pacem in Terris, Папа напоминает государствам, что они призваны служить своим сообществам, их долг – действовать в соответствии с методом свободы и отвечать на требования справедливости», понимая, что «проблема адаптации социальной реальности к объективным требованиям справедливости – это проблема, которая никогда не имеет окончательного решения».

«Я возлагаю на ваш университет задачу углубления методического воспитания в духе мира, воспитания не только адекватного, но и непрерывного», – пишет Папа Франциск в конце послания. Необходимо подготовить молодые поколения к этому пути, способствуя культуре встречи, – «основе человеческого сообщества, созданного по образцу братства, которое впоследствии станет нормой для миротворческих действий».