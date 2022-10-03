Отношения с Ватиканом фактически заморожены, заявили в РПЦ

Отношения Русской Православной и Римско-Католической Церквей в настоящее время фактически заморожены, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).

«В последнее время, к сожалению, я должен сказать, что наши отношения практически заморожены… На данном этапе я должен сказать, что некоторые комментарии, которые мы читаем и слышим не только из уст Папы Римского, но по большей части его помощников, совершенно не способствуют подготовке этой встречи (Папы Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла – ред.) и нашему дальнейшему сотрудничеству», – сообщил митрополит в передаче «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» в минувшую субботу. Его цитирует РИА Новости.

Ранее митрополит Антоний сообщил РИА Новости, что Патриарх Кирилл не посетит съезд лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане в сентябре и не встретится там с Папой Римским Франциском. Подготовка же новой встречи, возможность проведения которой в Иерусалиме Ватикан изучал весной, по словам митрополита, была приостановлена ватиканской стороной.

Первая встреча Патриарха Кирилла и Папы Франциска состоялась 12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта Гаваны. Встреча такого уровня стала первой за всю историю Русской Православной и Римско-Католической Церквей.