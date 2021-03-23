Откуда в Католической Церкви появилась практика индульгенций?

Согласно Катехизису Католической Церкви, индульгенция — это отпущение перед Богом временной кары за грехи, вина за которые уже изглажена в Таинстве Исповеди. Грех влечет за собой двойное последствие. Тяжкий грех лишает нас общения с Богом и тем самым закрывает доступ к вечной жизни: это «вечная кара за грех». С другой стороны, любой грех, даже малый, ведет к неупорядоченной привязанности к творениям, и от этой привязанности необходимо очиститься либо на земле, либо после смерти, в состоянии, называемом чистилищем. Это очищение освобождает от того, что называется «временной карой» за грех. Обе эти кары не являются «наказанием от Бога, налагаемым извне», но вытекают из самой природы греха. Обращение, порожденное горячей любовью, может привести к полному очищению грешника, так что ему не придется уже претерпеть никакой кары. Индульгенция дается Церковью, которая имеет от Иисуса Христа власть связывать и разрешать. Тем самым она действует во благо христианина и открывает перед ним сокровище заслуг Христа и святых, чтобы верующий получил от милосердного Отца отпущение временной кары за грехи.

Практика индульгенций в зачаточном состоянии существовала уже в первые времена жизни Церкви. Для примирения с Церковью кающимся верным, впавшим в ересь, предписывалось паломничество ко гробницам мучеников. Церковь всегда имела убеждение, что, подобно заслугам Христа, плоды которых изливаются на всех верных, заслуги святых также являются сокровищем для всех, в силу общения святых, которое мы исповедуем в Символе веры.

Прежде всего начиная с XI века, когда на кающихся налагались различные епитимьи в зависимости от тяжести греха (эти епитимьи могли быть продолжительными – от месяца до всей жизни) – появилась практика смягчать покаяние посредством совершения каких-либо действий, например, паломничества к святыням. Учение об индульгенциях основано на двух элементах: во-первых, на том, что заслуги Христа бесконечны, и вместе с заслугами святых они могут излиться на всех, кто расположен к ним приобщиться. Это убеждение основано на вере, что Христос дал Своей Церкви всякую власть в том, что касается вечного спасения людей.

Индульгенция может быть получена не только для себя, но и для усопших, для отпущения их временной кары в чистилище. Таким образом мы призваны участвовать в спасительном деянии Иисуса Христа, взявшего на Себя вину за наши грехи. Все мы через наше личное участие в Страстях Христовых содействуем нашему благу и благу всей Церкви. Об этом святой апостол Павел писал в Послании к Колоссянам (1,24): «Страдая в земной жизни, я восполняю недостающую меру страданий последних времен ради прихода Помазанника, Христа. Я страдаю ради Его Тела, а это – Церковь».

Ольга Сакун

Источник: Vatican News