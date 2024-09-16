Открытые сердца в «Спрятанном мире» (интервью Яны Поликевич для Vatican News)

Любовь к Богу и желание нести эту любовь в мир, который так в ней нуждается: именно это объединило десятки волонтёров разных конфессий, присоединившихся к томской благотворительной организации «Спрятанный мир». Они участвуют в жизни тех, кто остался без семьи и живёт в специальном интернате, расположенном в селе Вороново, в Шегарском районе Томской области. Для волонтеров важно видеть людей, а не диагнозы, уважать достоинство и неприкосновенность каждого – как самих помощников, так и тех, кому оказывается помощь.

13 сентября 2024 года в студии Радио Ватикана побывали руководитель «Спрятанного мира» Яна Поликевич и член совета организации Ирина Скулкина: они находились в Риме по случаю Юбилея Святейшего Сердца Иисуса по приглашению монахинь из конгрегации Сестер-миссионерок Святейшего Сердца, которые тоже участвуют в волонтерском служении «Спрятанного мира».

— «Спрятанный мир»: откуда появилось такое необычное название?

— В 1998 году один из наших основателей Василий Заздравных устраивал в систему интерната найденного на улице инвалида. Оформив все документы для направления этого человека в соцучреждение, он поехал его навестить. Когда же Василий туда приехал, то ужаснулся тем условиям, в которых эти люди живут, а также тому, насколько они одиноки, изолированы, как далеко от остальных людей. При этом он увидел, что они не чувствуют себя нужными и любимыми, не чувствуют себя такими людьми, как другие. И тогда он создал группу таких же как он молодых людей. В том числе и я тогда присоединилась к этой группе – мне было порядка шестнадцати лет, сейчас уже сорок. Мы стали посещать этот интернат для общения с его обитателями, отдавать им свою любовь, говорить с ними о Боге, о том, что они так же любимы и такие же люди, как и мы. И что рядом есть люди, готовые принять их такими, каковы они есть.

Нашу организацию мы назвали «Спрятанный мир» — именно потому, что этих людей с инвалидностью спрятали. Спрятали от общества, от остальных людей, от общения, от любви. Спрятали подобно тому, как иногда человек прячет свои пороки. Но для нас эти люди – образ Божий. Мы стремимся как раз к тому, чтобы они чувствовали, что они тоже любимы и тоже имеют право на эту любовь.

Яна Поликевич рассказывает о «Спрятанном мире»



— Что обычно движет волонтёрами, которые к вам присоединяются? Вера, сочувствие или, может быть, желание найти единомышленников?

— На самом начальном этапе у людей бывает очень разная мотивация для вступления в наше служение. Но когда они прикасаются к нашим ребятам в интернате, то тоже начинают чувствовать их взаимную любовь. И если человек в своей жизни испытал какие-то трудности и пришёл к нам в служение, а потом увидел, как люди с инвалидностью живут в этом интернате, то он уже по-другому оценивает свою личную жизнь и то, что Господь даровал ему в жизни.

Когда мы впервые приехали в интернат, его обитатели не считали себя полноценными людьми. Они боялись делить с нами еду, чай, удивлялись, отчего мы готовы с ними всем этим делиться, ведь они не люди. Это нас глубоко ранило: видеть, что люди не имеют достоинства, не понимают, что они заслуживают этого достоинства, что оно у них есть, Богом данное каждому от рождения. Тогда мы поняли, что должны принести им эту любовь. И на протяжении всех этих лет мы ежегодно устраиваем летний лагерь: вывозим их на базу отдыха, проводим с ними время, делим общий стол, еду, отдых, говорим им о Боге и вместе молимся. К нам присоединяются очень много волонтёров из разных стран, что для Сибири является удивительным. У нас были волонтёры из Австралии, Америки, Европы. Всех нас объединяет любовь к Богу и желание принести эту любовь в тот мир, который в ней нуждается – конкретно, в этот маленький «спрятанный мир».

Повседневная жизнь в «Спрятанном мире»



— Связан ли интернат, в котором вы несете служение, с местным церковным приходом?

— Этот интернат совершенно оторван от мира. Правда за годы нашего служения там построили маленькую православную часовню, которая, увы, почти всё время пустует. И только когда мы просим священников посетить этот интернат вместе с нами, привозим священника с собой, там совершается богослужение. Многие годы нас активно поддерживает Владыка Иосиф Верт, Ординарий Преображенской епархии в Новосибирске. Он в целом благословил наше служение, потому что оно носит экуменический характер: у нас много волонтёров из разных христианских конфессий и групп (есть протестанты, православные, католики). Всех нас всегда объединяла любовь к Богу — желание ей научиться и самому поделиться своей любовью с теми, кто в этом нуждается. Объединяет именно общее служение, поэтому между нами никогда не было каких-то конфессиональных границ. И когда начинаем проводить какой-нибудь летний лагерь совместно с волонтёрами из других стран, то, несмотря на языковой барьер, мы пользуемся общим языком любви и также проводим время вместе. А потом целый год храним, несём тепло этой встречи внутри себя и обязательно ждём следующую встречу.

Как-то у нас были два волонтёра из Ганы. Сегодня они уже покинули нашу страну, но ежегодно к каждому лагерю они присылают нам помощь несмотря на то, что сама Гана – страна бедная. Они помнят и молятся о нас, а мы всегда молимся о них и друг за друга.

Епископ Иосиф Верт со «Спрятанным миром»



— Есть ли у вас в планах открытие других интернатов?

— Этот интернат государственный, а мы лишь благотворительная организация, которая приходит сюда для того, чтобы поддержать тех людей, которые здесь находятся. Сейчас нет каких-то государственных программ по постройке новых интернатов. Остаются прежние интернаты, и здесь тоже всё остаётся по-прежнему: наши ребята так же изолированы и так же нуждаются в нашей помощи (сейчас ещё больше), мы это видим и продолжаем наше служение, вовлекая наших друзей, которые нас помнят, любят и готовы поддерживать.

— Если кто-то из наших читателей, слушателей захочет вам помочь, как это можно сделать? Может быть, пожертвованиями или каким-то личным участием?

— Безусловно, мы открыты к общению. У нас есть свой сайт, и мы присутствуем в социальных сетях. Наш сайт называется Hidden World, его легко можно найти в интернете: www.hiddenworld.ru. Там есть наши реквизиты, по которым можно оказать поддержку. Мы открыты к любой поддержке, но в первую очередь мы всегда ценили исключительно людей. Для нас важна именно поддержка людей – даже в форме молитвы или личного участия в нашем служении.

Волонтёры и подопечные



— Здесь, в Риме, вы участвовали в праздновании Юбилея Святейшего Сердца Иисуса вместе с сестрами Святейшего Сердца Иисуса, конгрегации, основанной святой Франческой Саверио Кабрини. Что это за событие, оставило ли оно какой-то след? Есть ли какие-то темы, о которых хотелось бы размышлять по возвращении домой?

— Для меня это большое чудо – оказаться здесь, в Риме, встретить разных людей из разных стран, особенно в Конгрегации Сестёр-Миссионерок Святейшего Сердца Иисуса. Потому что здесь мы увидели: любви в мире очень много, и очень много людей, которые несут эту любовь по миру. А данная встреча просто показала нам, что мы не одни, что очень много людей готовы делиться своей любовью и приносить свою личную жертву Богу через различные служения. У нас на встрече был дон Франческо Скальцотте из Дикастерии по евангелизации. Он говорил о паломниках надежды. И я чувствую себя именно таким паломником надежды, потому что сейчас надежда очень важна для мира – он стал слишком сложным, чтобы видеть нужду тех, кто её всегда ждал и ждёт. Это как раз люди одинокие, люди с инвалидностью, старики. Поэтому я думаю, что нам есть, о чём размышлять в предстоящем Юбилейном году: о том, чтобы любовь не угасла в этом мире. Потому что, когда не станет любви, не станет и мира. Но мы – именно та соль земли, которая не должна измениться и потерять своё качество соли, о которой говорил Господь. И мы должны её умножать через свою любовь и через своё служение, как раз подтверждающее ту веру, которую мы несём.



Беседовала Ольга Сакун

Источник: русская служба Vatican News

Текстовая расшифровка аудио: «Сибирская католическая газета»