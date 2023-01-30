Открытие нового судебного года Апостольского трибунала Римской Роты. Папа: любовь навеки – не утопия

27 января, по случаю открытия нового судебного года, Папа Франциск встретился с прелатами Апостольского трибунала Римской Роты. Передает русская служба Vatican News.

В своей речи Святейший Отец отметил «острую необходимость в мире и Церкви заново открыть смысл и ценность супружеского союза между мужчиной и женщиной, на котором зиждется семья», потому что личное и коллективное невежество в этом вопросе лежит в истоках «кризиса, поразившего многие семьи».

Господь вверил Своей Церкви – единой большой семье – миссию благовестия, но также освещения и сопровождения великой тайны супружеской и семейной любви, отметил Папа. В Своём замысле искупления Бог, сотворивший мужчину и женщину, уготовил им быть «одной плотью», и святой Павел относит это к Христу и Церкви (см. Еф 5,32). В Таинстве Брака Господь даёт супругам «сердце новое», так что они не только могут превозмочь «жестокосердие», но одновременно и прежде всего – разделить полную и окончательную любовь Христа (см. Familiaris consortio 20). Брак, подчеркнул Папа, – это не церемония и не общественное мероприятие, не формальность, не абстрактный идеал и не «простая форма эмоционального удовлетворения, которого можно добиться тем или иным способом и которое может меняться в зависимости от чувственности каждого» (Evangelii gaudium 66). Брак – это «реальность с её точной последовательностью».

Папа задался вопросом: как возможен столь сильный, верный и вечный союз между мужчиной и женщиной, учитывая ограниченность и хрупкость человеческих существ? Простой и в то же время глубокий ответ даёт Иисус: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф 19,6). «Сам Бог является Творцом брака», учит II Ватиканский собор (Gaudium et spes 48), и, хотя супруги дают жизнь своему союзу по свободному согласию, лишь Святой Дух может сделать мужчину и женщину единым целым. Более того, «Спаситель людей и Жених Церкви выходит навстречу христианским супругам через Таинство Брака» (там же, 48). Однако каждый истинный брак – даже несакраментальный – является для супругов даром Бога.

«Супружеская верность основывается на Божественной верности, супружеская плодовитость основывается на Божественной плодовитости», – подчеркнул Святейший Отец, отметив, что «это прекрасное видение может показаться утопическим, поскольку оно, похоже, не учитывает человеческую слабость, непостоянство человеческой любви». «Нерасторжимость часто воспринимается как идеал, и преобладает мнение, что брак длится до тех пор, пока есть любовь». Однако супружескую любовь нельзя сводить «к сентиментальности или простому эгоистическому удовлетворению»: она неотделима от самого брака, в котором хрупкая человеческая любовь встречается с Божьей любовью, всегда верной и милосердной. Именно о такой любви говорит Христос: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (Ин 13,34). В исполнении этого завета супругов поддерживает Сам Господь, сказавший: «Как Я возлюбил вас, так и вы любите друг друга».

По словам Папы, любовь между мужем и женой нуждается в постоянном очищении и взаимопонимании; «скрытые кризисы нельзя решить, пряча их, но лишь взаимным прощением». При этом брак не следует идеализировать, как будто он существует только там, где нет проблем. Людям был вверен Божий замысел, и они всегда реализуют его несовершенным образом, однако «Господь присутствует в реальной и конкретной семье, со всеми её страданиями, борьбой, радостями и ежедневными планами. <…> В конечном счёте, духовность брака – это духовность уз, населенных Божественной любовью» (Amoris laetitia 315).

По словам Святейшего Отца, необходимо открыть заново непреходящую реальность брака как «уз» между супругами. Порой на это слово смотрят с подозрением, как на внешнее бремя, «ярмо» в противовес подлинности и свободе любви. Если же эти узы воспринимать как связь любви, то раскрывается сердцевина брака, Божественный дар, который является источником истинной свободы и хранит супружескую жизнь.

Папа Франциск отметил, что брак, дар Божий, – это «исключительно ценное достояние для всех: для самих супругов, для их детей, для всей Церкви и для всего человечества». Это благо распространяется и побуждает молодёжь радостно откликнуться на призвание к браку, которое утешает и укрепляет супругов, принося множество плодов для Церкви и гражданского общества. Христианский брак, по словам Епископа Рима, является путём к святости самих супругов в повседневной жизни, существенным аспектом Евангелия семьи, и Церковь видит в супружеских парах образцы святости «по соседству» (см. Gaudete et exsultate 4-6).

Папа напомнил о проблемах супружеских пар, переживающих кризис. Церковь должна сопровождать их с любовью, надеждой и поддержкой. В этом смысле фундаментальным ресурсом для противостояния и преодоления кризисов является «новое осознание дара, полученного в Таинстве Брака, дара безвозвратного, надёжного источника благодати».

В конце речи Епископ Рима призвал членов Римской Роты всегда питать в себе дух признательности Богу за Его дары: «Таким образом мы сможем помочь другим укреплять этот дух в различных жизненных ситуациях».