Открыт процесс беатификации Ванды Бонишевской, узницы ГУЛАГа

В полдень 9 ноября в архиепископской часовне в Варшаве начался епархиальный этап процесса беатификации с. Ванды Бонишевской (1907-2003) из Конгрегации сестёр от ангелов; монахиня обладала мистическим опытом духовной жизни и носила на своём теле зримые стигматы. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Во время первого заседания кардинал Казимеж Ныч дал присягу перед трибуналом о ведении процесса беатификации, посвящённого жизни, добродетелям и ореоле святости Слуги Божьей на епархиальном уровне. Архиепископ-митрополит Варшавский подчеркнул: «Наш путь к святости – это ответ на всё слабое и греховное в Церкви, требующее не разового, а постоянного обращения».

По просьбе Конгрегации сестёр от ангелов каноническим процессом будет руководить Варшавская архиепархия, на территории которой 17 лет назад скончалась с. Ванда Бонишевская. Юридическим делегатом митрополита Варшавского будет о. Яцек Вилиньский; поборником справедливости – о. Михал Турковский; нотариусом – о. Бартломей Пергол; вспомогательным нотариусом – с. Александра Венцек CSA. Постулатором процесса назначен адвокат о. Михал Сенницкий SAC.

«Процесс, который мы начали сегодня, призван показать, что героизм возможен даже в самых сложных жизненных обстоятельствах», – заявил о. Сенницкий во время первой сессии. По словам иеромонаха, «несмотря на несправедливое осуждение на годы заключения в советской тюрьме Ванда Бонишевская героически оставалась со Христом, свидетельствуя о Нём, носила Его раны на своем теле, а страдания жертвовала за священников». Женщина была избрана Христом для искупления грехов богопосвящённых лиц; её жизнь была наполнена страданиями и отмечена появлением стигматов: этот дар и послание Христа, доверенное с. Ванде, будут исследованы во время процесса, отметил священник.

Постулатор процитировал Папу Иоанна Павла II, который в начале третьего тысячелетия христианства сказал: «Мы должны заново открыть тайну всеобщего призвания к святости». «Это призвание касается всех христиан, а не только некоторых крещеных; именно такой образ жизни и такое стремление к святости были присущи Ванде Бонишевской», – добавил о. Сенницкий, обращаясь к кардиналу с просьбой о начале процесса беатификации. В конце первого, торжественного заседания процесса беатификации кардинал Ныч вознёс молитву по заступничеству Слуги Божьей Ванды Бонишевской.

Слуга Божья с. Ванда Бонишевская

Будущая блаженная родилась 2 июня 1907 года в многодетной семье на территории нынешней Беларуси. В детстве получила религиозное воспитание, особо почитала Таинство Евхаристии: этой любви она осталась верна до конца жизни, побуждая других к поклонению Пресвятым Дарам. В 1924 году Ванда обратилась с просьбой принять её в Конгрегацию сестёр от ангелов, но путь к монашеству был наполнен многими испытаниями и трудностями: первые обеты Ванда принесла 2 августа 1928 года, а вечные – через пять лет. С 1933 она проживала в монастыре под Вильнюсом; а в 1934 году, в Страстной четверг, на её теле появились кровавые раны Иисуса Христа. Кроме того, она часто болела: по состоянию здоровья Ванда осталась в Советском Союзе несмотря на то, что другие сёстры выехали в Польшу. В 1950 году она была арестована по обвинению в «организованной пропагандистской деятельности против СССР и шпионаже» и осуждена на 10 лет тюремного заключения, из которых шесть лет провела в Верхнеуральске.

Не раз причиной допросов были кровоточащие стигматы, которые с новой силой открылись во время Адвента 1950 года. Советские медики диагностировали, что на ее руках и ногах появлялись «периодически открывающиеся варикозные вены», но не могли объяснить кровоточащие раны в боку, поэтому определили их как «необычные и неизлечимые». После этапа на Урал выяснилось, что сестра Ванда была слишком слаба и больна для трудового лагеря, поэтому её поместили в бараки к политзаключённым. Нередко монахиню жестоко избивали, оскорбляли, подвергали унизительным пыткам, бросали в холодные карцеры, после чего ей приходилось долго восстанавливаться в тюремном лазарете. «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят», – часто повторяла сестра. Врачи полагали, что она была близка к смерти, и не верили, что она когда-нибудь выдержит путь домой. Посреди лагерных лишений сестра не утратила веры, хотя и называла происходившее с ней «адом и чистилищем»; свидетельством жизни она побуждала других обращаться к Богу. Неожиданно те, кто жестоко с ней обращались, просили её о прощении и молитвах, в том числе и начальник Верхнеуральского ГУЛАГа, – тот, кто бил её головой об стену. После освобождения Ванда Бонишевская была направлена в пункт репатриации под Москвой, а затем переехала в Польшу, где проживала в монастырях своей конгрегации. С самого начала монашеского пути сестра высоко ценила духовное руководство исповедников, которым вверяла свои мистические переживания и откровения.

2 марта 2003 года в Констанцине-Езёрна 96-летняя с. Ванда скончалась в окружении сестёр и ореоле святости после 76 лет монашеской жизни, показав миру поразительную ценность стойкости во Христе, мистической жизни и глубокой духовности.