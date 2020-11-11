Открыт процесс беатификации Ванды Бонишевской, узницы ГУЛАГа

Открыт процесс беатификации Ванды Бонишевской, узницы ГУЛАГа

Ноябрь 11, 2020

В полдень 9 ноября в архиепископской часовне в Варшаве начался епархиальный этап процесса с. Ванды Бонишевской (1907-2003) из Конгрегации сестёр от ангелов; монахиня обладала мистическим опытом духовной жизни и носила на своём теле зримые стигматы. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Во время первого заседания кардинал дал присягу перед трибуналом о ведении процесса беатификации, посвящённого жизни, добродетелям и ореоле святости Слуги Божьей на епархиальном уровне. Архиепископ-митрополит Варшавский подчеркнул: «Наш путь к святости – это ответ на всё слабое и греховное в Церкви, требующее не разового, а постоянного обращения».

По просьбе Конгрегации сестёр от ангелов каноническим процессом будет руководить Варшавская архиепархия, на территории которой 17 лет назад скончалась с. . Юридическим делегатом митрополита Варшавского будет о. Яцек Вилиньский; поборником справедливости – о. Михал Турковский; нотариусом – о. Бартломей Пергол; вспомогательным нотариусом – с. Александра Венцек CSA. Постулатором процесса назначен адвокат о. Михал Сенницкий SAC.

«Процесс, который мы начали сегодня, призван показать, что героизм возможен даже в самых сложных жизненных обстоятельствах», – заявил о. Сенницкий во время первой сессии. По словам иеромонаха, «несмотря на несправедливое осуждение на годы заключения в советской тюрьме Ванда Бонишевская героически оставалась со Христом, свидетельствуя о Нём, носила Его раны на своем теле, а страдания жертвовала за священников». Женщина была избрана Христом для искупления грехов богопосвящённых лиц; её жизнь была наполнена страданиями и отмечена появлением стигматов: этот дар и послание Христа, доверенное с. Ванде, будут исследованы во время процесса, отметил священник.

Постулатор процитировал Папу Иоанна Павла II, который в начале третьего тысячелетия христианства сказал: «Мы должны заново открыть тайну всеобщего призвания к святости». «Это призвание касается всех христиан, а не только некоторых крещеных; именно такой образ жизни и такое стремление к святости были присущи Ванде Бонишевской», – добавил о. Сенницкий, обращаясь к кардиналу с просьбой о начале процесса беатификации. В конце первого, торжественного заседания процесса беатификации кардинал Ныч вознёс молитву по заступничеству Слуги Божьей Ванды Бонишевской.

Слуга Божья с. Ванда Бонишевская

Будущая блаженная родилась 2 июня 1907 года в многодетной семье на территории нынешней Беларуси. В детстве получила религиозное воспитание, особо почитала Таинство Евхаристии: этой любви она осталась верна до конца жизни, побуждая других к поклонению Пресвятым Дарам. В 1924 году Ванда обратилась с просьбой принять её в Конгрегацию сестёр от ангелов, но путь к монашеству был наполнен многими испытаниями и трудностями: первые обеты Ванда принесла 2 августа 1928 года, а вечные – через пять лет. С 1933 она проживала в монастыре под Вильнюсом; а в 1934 году, в Страстной четверг, на её теле появились кровавые раны Иисуса Христа. Кроме того, она часто болела: по состоянию здоровья Ванда осталась в Советском Союзе несмотря на то, что другие сёстры выехали в Польшу. В 1950 году она была арестована по обвинению в «организованной пропагандистской деятельности против СССР и шпионаже» и осуждена на 10 лет тюремного заключения, из которых шесть лет провела в Верхнеуральске.

Не раз причиной допросов были кровоточащие стигматы, которые с новой силой открылись во время Адвента 1950 года. Советские медики диагностировали, что на ее руках и ногах появлялись «периодически открывающиеся варикозные вены», но не могли объяснить кровоточащие раны в боку, поэтому определили их как «необычные и неизлечимые». После этапа на Урал выяснилось, что сестра Ванда была слишком слаба и больна для трудового лагеря, поэтому её поместили в бараки к политзаключённым. Нередко монахиню жестоко избивали, оскорбляли, подвергали унизительным пыткам, бросали в холодные карцеры, после чего ей приходилось долго восстанавливаться в тюремном лазарете. «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят», – часто повторяла сестра. Врачи полагали, что она была близка к смерти, и не верили, что она когда-нибудь выдержит путь домой. Посреди лагерных лишений сестра не утратила веры, хотя и называла происходившее с ней «адом и чистилищем»; свидетельством жизни она побуждала других обращаться к Богу. Неожиданно те, кто жестоко с ней обращались, просили её о прощении и молитвах, в том числе и начальник Верхнеуральского ГУЛАГа, – тот, кто бил её головой об стену. После освобождения Ванда Бонишевская была направлена в пункт репатриации под Москвой, а затем переехала в Польшу, где проживала в монастырях своей конгрегации. С самого начала монашеского пути сестра высоко ценила духовное руководство исповедников, которым вверяла свои мистические переживания и откровения.

2 марта 2003 года в Констанцине-Езёрна 96-летняя с. Ванда скончалась в окружении сестёр и ореоле святости после 76 лет монашеской жизни, показав миру поразительную ценность стойкости во Христе, мистической жизни и глубокой духовности.

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