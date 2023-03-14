Отец Кирилл Горбунов: визит Папы Римского в Россию был бы благом для страны

Визит папы Римского в Россию был бы благом не только для католиков, но и для всей страны, так как он искренне любит русский народ и духовную традицию, сказал РИА Новости генеральный викарий Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве о. Кирилл Горбунов в день десятилетия понтификата Папы Франциска.

«Я, как и всегда, считаю, что визит Папы был бы большим благом не только для католической общины, но и для всей России, потому что он, очевидно, совершенно искренне стремится к миру и любит наш народ и его духовную традицию», – заявил священник.

Глава Римско-Католической Церкви Папа Римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе (Аргентина) в семье итальянских эмигрантов. 13 декабря 1969 года Бергольо был рукоположен в сан священника. 13 марта 2013 года в соборе Святого Петра в Риме архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо был избран Папой Римским под именем Франциск. Он стал первым Папой с таким именем, первым не европейцем и первым иезуитом на Апостольском престоле.