От последствий заражения коронавирусом скончался еще один насельник Троице-Сергиевой Лавры

Насельник Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде иеродиакон Поликарп (Сидоров) скончался от осложнений из-за двухсторонней пневмонии, сообщили в среду в монастыре, – сообщает РИА Новости.

«Отец Поликарп скончался от осложнений, вызванных запущенной двухсторонней пневмонией», – сказано в посте в Telegram-канал Лавры.

Ранее от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались шесть насельников лавры