От последствий коронавирусной инфекции скончался ряд священнослужителей Русской Православной Церкви

В первых числах мая пополнился список клириков Русской Православной Церкви, скончавшихся от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

3 мая, в Неделю 3-ю по Пасхе, в возрасте 54-х лет скончался клирик храма Преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове диакон Андрей Молчанов. Отец Андрей был госпитализирован в конце апреля с пневмонией. Из-за проблем с дыханием он был переведен на аппарат искусственной вентиляции легких. Последние дни его состояние было тяжелым, и в первый воскресный день мая отец Андрей скончался, не приходя в сознание. Его последнее богослужение было на Пасху.

Клирик Покровского Хотькова ставропигиального женского монастыря протоиерей Евгений Корчуков умер на 66-м году жизни в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Как уточняется на сайте обители, Корчуков «усердно послужил Русской Православной Церкви»: в священном сане — 28 лет, из которых 22 года был штатным священником. Протоиерей воспитал пять детей и девять внуков.

В ночь на 4 мая, на 79-м году жизни, в 50-й больнице г. Москвы, по предварительной информации — от ковидной пневмонии, преставился ко Господу митрополит Астраханский на покое, почетный настоятель столичного храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве Иона (Карпухин).

По данным рабочей группы при Патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения COVID-19, в апреле от коронавируса умерли четверо представителей духовенства РПЦ: епископ Железногорский и Льговский Вениамин, протоиерей Владимир Верига, а также служители Богоявленского Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин и протодиакон Евгений Трофимов.

По материалам Благовест-инфо