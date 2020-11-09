Особым протоколом посол Ватикана официально уведомил о начале своего служения в России председателя ККЕР

Недавно прибывший в нашу страну архиепископ Джованни Д’Аниелло, соблюдая Особый протокол, вручил на прошлой неделе председателю Конференции католических епископов России митрополиту Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископу Павлу Пецци Специальное Письмо Государственного секретаря Святейшего Престола кардинала Пьетро Паролина, которое уведомляет о направлении ватиканского дипломата Апостольским нунцием в Российскую Федерацию.

Об этом 6 ноября 2020 года сообщила Информационная служба Архиепархии.