Организация по борьбе с педофилией заявила о «безудержном росте» насилия над детьми

Международная организация по борьбе с педофилией и детской порнографией «Метер», возглавляемая итальянским священником Фортунато Ди Ното, обнародовала отчет о своей деятельности за 2021 год, прошедший под знаком пандемии и роста интернет-зависимости. За прошедший год значительно увеличилось число случаев насилия над детьми, которые расследует организация, и удвоилось число обращений по телефону доверия. Больше всего таких обращений поступало с Сицилии, сообщает Vatican News.

В отчете «Метер» священник Ди Ното подчеркивает, что во время пандемии начался «безудержный рост» педофилии и детской порнографии в интернете, и эта язва теперь поражает все континенты: в этом плане «не существует больше границ», отмечает Ди Ното. За 2021 год число ссылок на сайты с фотографиями и видео издевательств над детьми выросло до 14679. В то же время отмечается сокращение числа фотографий и видеороликов, однако их количество по-прежнему шокирует: почти 3,5 миллиона фото и более миллиона видео.

Руководитель организации вновь обличает законодательные системы, поощряющие онлайн-педофилов: колоссы интернета ссылаются на защиту конфиденциальности пользователей и препятствуют властям прибегать к инструментам, позволяющим их идентифицировать.

Согласно последним данным, сервера, обслуживающие сайты с детской порнографией, находятся преимущественно в Америке и Европе, а по числу интернет-доменов на первом месте – Африка, на втором – Америка (США, Гренада, Колумбия), на третьем – Океания. Европа занимает четвертое место: больше всего порнографических сайтов с детьми доступны на доменах Черногории, России и Франции.

Жертвами насилия становятся в первую очередь дети в возрасте от 8 до 12 лет, однако имеет место и рост феномена инфантофилии – злоупотребления младенцами младше 2 лет. Нередко надругательства совершают родственники детей и даже родители.

Руководитель организации «Метер» задается вопросами — что стало с этими детьми, удалось ли им попросить о помощи и заявить о насилии? В отчете упоминается о явлении «культурной педофилии», то есть ее продвижении и защиты с целью представить ее как нечто нормальное. Существует хорошо организованное лобби, включающее сбор средств и международный день защиты прав тех, кто вступает в связь с детьми.

В 2021 году организация «Метер» не только осуществляла мониторинг и оказывала конкретную помощь жертвам насилия, но и проводила многочисленные образовательные курсы и конференции по предотвращению злоупотреблений в отношении детей. В эти начинания были вовлечены более 14,5 тысяч педагогов и студентов. Кроме того, были проведены встречи с лицами, ответственными за детей в Церкви: всего они прошли в 15 епархиях и охватили 490 священников и 3717 пастырских сотрудника.

В прошлом году организация в 25-й раз отметила День защиты детей – жертв насилия, злоупотреблений и равнодушия перед лицом педофилии.