Организация паломничеств в Святую Землю медленно восстанавливает свои позиции, в условиях исчезновения экономики по обслуживанию туризма

Тысячи семей Святой Земли, включая христиан, существовавших за счет процветающей экономики обслуживания паломничества к Святым местам до пандемии, уже разорились за время пандемии – при этом за полгода прибыло лишь 2 тысячи паломников, а раньше приезжали миллионы, передает Седмица со ссылкой на Fides.

Еще 19 сентября прошлого года израильские власти приступили к постепенному снятию ограничений на прием иностранцев. Однако ручеек паломников оставался очень скудным ввиду суровых карантинных норм (несмотря на хваленую эффективность местной кампании вакцинации). По этой причине работники обслуживающей экономики продолжают бедствовать, включая тех, кто проживает на палестинских территориях. Об этом говорится в аналитической статье под редакцией Флоренс Будри, опубликованной на официальном сайте Латинского Патриархата Иерусалима.

В статье детально рассматриваются многие препятствия для скорого и массового возвращения паломников в землю Иисуса. На деле неуклюжие меры израильских властей для возобновления туризма привели к обратному эффекту. Уже в мае 2021 года, после кампании массовой вакцинации, Израиль приоткрыл аэропорты для притока паломников и туристов. Однако власти обложили въезд столь громоздкими и строгими медицинскими протоколами проверки, что за эти полгода разрешения на въезд получили не более двух тысяч человек. Это капля в море, поскольку до пандемии Святую Землю ежегодно посещали миллионы.

В конце августа грянул новый карантинный запрет на въезд паломников в связи с появлением нового штамма Дельта. Запрет прервал и без того скудный ручеек паломников, а с ним и дышащую на ладан экономику обслуживания. С 19 сентября этого года, израильские власти разрешают въезд только организованным группам, обслуживаемым местными туристическими агентствами, лицензированными властями. В этих группах должно быть минимум 5 и максимум 30 человек. Туроператоры, базирующиеся на Палестинских территориях, включая Вифлеем, по-прежнему отстранены от участия в этом скромном оживлении туристической экономики на Святой Земле.

Туристы и паломники, помимо паспортов вакцинации, должны проходить еще и многочисленные местные экспресс тесты, а также покупать медицинскую страховку, действительную в Израиле и на палестинских территориях на весь период пребывания. Страховка покрывает расходы на возможное лечение коронавируса и его осложнений.

Что касается доступа к Святым местам в Иерусалиме, продолжаются споры и волнения в связи с грянувшим в начале октября решением израильского суда, признавшего за евреями право «на молитву в тишине» на подворье мечети Аль-Акса. Решение вызвало незамедлительные протесты Совета по исламским святыням в Иерусалиме. Шейх Омар Аль-Кисвани (Omar Al-Kiswani), директор мечети Аль-Акса, считает, что это решение может «развязать религиозную войну из-за провокационных молитв и попыток навязать новую реальность мечети Аль-Акса».

Исламское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, считает это решение «подрывным для религий и святости» Священного города. Духовенство Аль-Азхара, ведущего теологического центра суннитского ислама, также считает решение израильского суда «явной провокацией для мусульман всего мира». Патриархи и главы Церквей Святой Земли со своей стороны выступили с совместным заявлением 11 октября, в котором подчеркивают, что решение израильского суда «нарушает исключительное право мусульман на их Священный храм». «Церкви Иерусалима выступают на стороне своих мусульманских братьев и сестер перед лицом этой великой несправедливости, совершенной по отношению к ним», подчеркивают иерархи в своем послании.