Ординарий Преображенской епархии посетил приход Святых Апостолов Петра и Павла в городе Куйбышеве (+ ФОТО)

В воскресенье, 2 июля 2023 г., приход Святых Апостолов Петра и Павла в г. Куйбышеве Новосибирской области отпраздновал свой престольный праздник. На торжестве присутствовал Ординарий Преображенской епархии Епископ Иосиф Верт, который возглавил Святую Мессу и уделил Таинство Миропомазания нескольким прихожанам.

К Таинству христианской зрелости в этот день приступила группа из пяти человек: жители самого Куйбышева и поселка Юрки Чановского района.

Также один юный прихожанин принял из рук Правящего Архиерея своё первое Св. Причастие.

В проповеди, прозвучавшей после чтения Евангелия, Владыка Иосиф, ссылаясь на Слово Божие, «вспоминал» о том, как Сошествие Святого Духа произошло ещё тогда в маленькой общине в Иерусалиме, и то какие в итоге плоды были дарованы через это событие всей Церкви. Силой Святого Духа апостолы явили свидетельство вплоть до мученической смерти. Особое внимание Владыка уделил воспоминанию о Петре и Павле, вдохновляя кандидатов на принятие Миропомазания быть стойкими в своей вере (стоит отметить, что в приходе Святых апостолов Петра и Павла находятся реликвии этих святых покровителей, что является большим сокровищем для верных). Немалое внимание проповедующий уделил и теме Синодального пути, радуясь и поддерживая верных в их открытости и устремленности в этом процессе.

(См. полный текст проповеди Владыки Иосифа Верта)

По окончании богослужения со стороны настоятеля прихода о. Дитмара Зайфферта, а также принявших Таинство и всех прихожан прозвучали благодарственные речи.

Завершилось празднование памятной фотографией и общей трапезой, в ходе которой все верные имели возможность личного общения со своим Архипастырем.

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А накануне этого важного события верными куйбышевской общины было совершено паломничество в Добринку (деревню, расположенную в Чановском районе Новосибирской области) на место бывшего католического храма, который был разрушен в советское время.

В память об этом храме в 2021 году здесь был установлен и освящен Крест, у подножия которого отец Дитмар по традиции отслужил Святую Мессу.

После богослужения было организовано чаепитие, где прихожане неформально в дружеской атмосфере могли поговорить друг с другом.



По информации сестры М. Габриэлы CSSE

(Фото любезно предоставлено настоятелем прихода свящ. Дитмаром Зайффертом)