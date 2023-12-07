Ординарий Преображенской епархии начал Адвент-2023 с пастырского визита в Томск (+ ФОТО)

3 декабря — в первый день Адвента — в приходе Покрова пресвятой Богородицы г. Томска состоялась Божественная Литургия, которую возглавил Правящий епископ Преображенской епархии Владыка Иосиф Верт.

Во время Св. Мессы Его Преосвященство также преподал Таинство Миропомазания девятерым подросткам.

Владыка подчеркнул важность недавно прошедшего Синода, одна из тем которого была посвящена миссии. Это особенно актуально для тех, кто удостоился сегодня Таинства Миропомазания. Верные, укреплённые дарами Духа Святого, должны быть миссионерами, мужественными свидетелями веры в своих домах и в обществе. Слова Епископа побуждают к ответственности, к поиску личного отношения с Богом.

На следующий день, 4 декабря, Владыка освятил Приют сестёр Матери Терезы, который начнёт свою полноценную работу через неделю — 11 декабря. Здание на Бакунина, 5 расположено возле самого томского костёла, его ремонтировали и реставрировали последние годы специально для этой цели.

При Приюте будет работать столовая – начало обедов ежедневно в 15.00, кроме четверга. Также с каждым нуждающимся будет индивидуально решаться вопрос о проживании в Приюте.

После торжественной Мессы и освящения было чаепитие. В ходе дружеской трапезы все желающие имели возможность общаться со своим Епископом в неформальной обстановке, задать вопросы, поделиться опытом духовной жизни, проблемами и радостями.



По информации Алины Багинской