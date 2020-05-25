Опубликовано послание Папы Франциска в связи с 25-й годовщиной энциклики Ut unum sint

25 мая Папа Франциск направил послание кардиналу Курту Коху, президенту Папского Совета по содействию христианскому единству, по случаю двадцать пятой годовщины со дня подписания святым Иоанном Павлом II энциклики Ut unum sint. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Епископ Рима отмечает, что этим документом святой Папа Иоанн Павел II подтвердил «необратимую экуменическую приверженность Католической Церкви», её постоянную память о горячей молитве своего Учителя и Господа: «Да будут все едино» (см. Ин 17,21). Второй Ватиканский Собор, пишет Папа, признал, что экуменическое движение возникло по благодати Святого Духа, Который является истоком единства Церкви. Этому единству никоим образом не противоречит многообразие, ибо Cвятой Дух гармонизирует Церковь, «будучи Сам гармонией», по словам святого Василия Великого. Папа Франциск благодарит Господа за пройденный путь в поисках зримого, полного единства: «Я тоже разделяю здоровое нетерпение тех, кто порой считает, что можно и нужно делать больше. Однако мы не должны испытывать недостатка в вере и благодарности: за минувшие десятилетия было предпринято немало шагов по исцелению столетних и тысячелетних ран; возросло взаимное познание и уважение, что помогло преодолеть глубоко укоренившиеся предрассудки; развился диалог в сферах богословия и милосердия, а также укрепились разные формы сотрудничества в общении жизни на пастырском и культурном уровнях».

Святейший Отец говорит о «возлюбленных братьях, стоящих во главе различных христианских Церквей и общин», обо всех братьях и сёстрах каждой христианской традиции: они – наши спутники в пути. «Подобно ученикам из Эммауса, мы можем почувствовать присутствие Воскресшего Христа, идущего рядом с нами, объясняющего Писание и позволяющего узнать Себя в преломлении хлеба», в ожидании, что мы «разделим Евхаристическую трапезу».

Преемник Святого Петра выражает благодарность всем сотрудникам Папского Совета по содействию христианскому единству, которые поддерживают в Церкви «осознание этой незаменимой цели», а недавно организовали два особых проекта: речь идёт об «Экуменическом путеводителе для епископов» (он выйдет в печать этой осенью), а также о новом журнале конгрегации Acta Œcumenica, который станет подспорьем для тех, кто работает на служении церковному единству.

На стезях к полному общению, отмечает Папа, нужно помнить о пройденном пути, однако не менее важно смотреть перед собой, понимая, что единство – это не результат наших действий, а дар Святого Духа. Единство создаётся шаг за шагом, поэтому с великим упованием нужно молить Святого Духа, дабы Он направлял наши шаги. Да вдохновит Он «новые пророческие жесты, укрепляя братскую любовь среди всех учеников Христа, ‘да уверует мир’ (см. Ин 17,21) и умножится хвала Небесному Отцу», – пишет в заключение Папа Франциск..