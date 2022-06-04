Опубликован официальный церковный календарь РКЦВО

По благословению Ординария для католиков византийского обряда в Российской Федерации епископа Иосифа Верта издательство “Белый камень” выпустило официальный церковный календарь для приходов русско-византийского обряда в России. Календарь представляет собой воспроизведенное издание месяцеслова, первоначально подготовленное Конгрегацией восточных церквей и одобренное Папами Римскими Пием XI и Пием XII, сообщает портал Рускатолик.рф.

Издание в твердом переплете вышло под редакцией священника Александра Бургоса. Книга включает в себя назидательное слово Преосвященного Иосифа Верта и введение об истории церковного календаря.

«Календарь, который я сейчас представляю вам, — это тот Календарь, который Конгрегация восточных церквей разработала для Византийских католических церквей России и Сербии в середине XX века, и который остается неизменным и по сей день», — рассказывает о новой книге Ординарий для католиков византийского обряда в России.

«Речь идет о Календаре, который в настоящее время и в нашей Церкви в России является официальным, и поэтому его публикация отдельным изданием служит поводом к моей великой радости, внося великий вклад в дело совершения Божественной литургии так, как сие определила Святая Церковь. Апостол Павел писал, что в Церкви Божьей все должно быть «благообразно и по чину» (1 Кор 14, 40). В литургической жизни Церкви это благообразие достигается в том числе путем исполнения церковного обряда, одним из основных выражений которого является Календарь, напоминающий Народу Божиему о праздниках и постах, помогая, таким образом, идти нашим собственным путем обожения в общении с Церковью», — подчеркивает Владыка Иосиф.

Этот календарь представляет собой месяцеслов, содержащий имена почитаемых в России святых, распределенных по дням их памяти, а также перечисление непереходящих церковных праздников. Данные сведения помогут вам организовать домашнюю молитву к почитаемым нашей Церковью святым в течение всего церковного года (с сентября по август). Эту книгу можно использовать в семье, передавая ее из поколение в поколение.

Важно отметить, что это первое по счету издание «Церковного календаря РКЦВО» в истории новой России. Ранее этот документ публиковался в составе книг для священнослужителей: служебников 1942 и 1983 гг. издания, иерейского молитвослова 1950 г., Апостола 1955 г. и Евангелия 1958 г. (от понтификата Пия XI до понтификата Иоанна Павла II).

Церковный календарь служит официальным источником сведений о почитании русских святых католиками византийского обряда. Среди самых известных: равноапостольные Владимир и Ольга, мученики Борис и Глеб, валаамские чудотворцы Сeргий и Гeрман, преподобные Сергий Радонежский, святитель Стефан Пермский, Варлаам Хутынский, Антоний и Феодосий Печерские, а также Евфросиния Полоцкая. Также есть ряд и менее известных святых: князья Федор, Давид и Константин; Никита Новгородский, Исайя и Леонтий Ростовские и Авраамий Смоленский.