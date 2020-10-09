Описание герба вспомогательного епископа Архиепархии Божией Матери Николая Дубинина

Сайт Архиепархии Божией Матери в Москве представил герб вспомогательного епископа Николая Дубинина, чья хиртония состоялась в минувшее воскресенье в столичном римско-католическом Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

Блазон

В рассечённом лазоревом и червлёном поле над серебряной волнистой оконечностью – косвенный крест того же металла, на каждом из концов клиновидно уширенный и проросший тремя золотыми дубовыми желудями; и перед крестом – пониженная голова зубра, также серебряная, с червлёным языком; рога её показаны позади верхних плеч креста.

Щит увенчан епископской (зелёной, о двенадцати ниспадающих кистях) шляпой; за щитом –епископский процессионный крест. Девиз «Ad bonum implendum festinemus» начертан чёрными литерами на серебряной ленте.

Пояснение

Крест, проросший желудями – геральдический символ св. Антония Падуанского. Здесь он представлен как косой («андреевский») крест, призванный напомнить о св. Андрее Первозванном, покровителе России. Жёлуди (плоды и семена дуба) являются аллюзией к фамилии обладателя герба. Основные расцветки (тинктуры) герба – серебряная (белая), лазоревая (она может воспроизводиться синим или голубым цветом) и алая – перекликаются с белым, синим и красным цветами российского флага. Рассечённое лазоревое и червлёное поле соотносится с гербом Ростова-на-Дону и, вместе с волнами, обозначающими реку Дон, указывает на регион рождения обладателя герба. Голова зубра напоминает о родине предков (Беловежье и Гродненская губерния). Зубр олицетворяет трудолюбие, волю к жизни, мощь, силу, красоту. Изображение животного без признаков суровости и агрессии отражает францисканскую богословскую идею всеобщего братства творений, червлёный язык символизирует проповедническое служение. Серебряная волнистая оконечность означает не только Дон, но и всю водную стихию, покровителем которой является св. Николай Мирликийский, а также соответствует титулу епископа Вод Бизаценских. Прорисовывающаяся на процессионном кресте буква Т (греческая «тау») указывает на принадлежность обладателя герба к Ордену Францисканцев – Братьев Меньших Конвентуальных. Латинский девиз «Поспешим творить добро!» является парафразом знаменитого девиза доктора Фёдора Гааза «Спешите делать добро» и призыва св. Франциска Ассизского «Братья, пока у нас есть время, будем творить добро!», в свою очередь восходящих к ап. Павлу: «Ergo dum tempus habemus, operemur bonum ad omnes» (Гал 6, 10).