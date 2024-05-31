Операция прошла успешно, состояние архиепископа Павла стабильное
30 мая архиепископ Павел Пецци перенес операцию на кишечнике. Она прошла успешно, врачи положительно оценивают его состояние и дают оптимистичный прогноз. Сегодня владыку Павла перевели из интенсивной терапии в общую палату.
Сердечно благодарим за ваши молитвы! Продолжаем молиться о скорейшем восстановлении председателя ККЕР после операции.
свящ. Кирилл Горбунов
Пресс-секретарь ККЕР
Генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве
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