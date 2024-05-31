Операция прошла успешно, состояние архиепископа Павла стабильное

Операция прошла успешно, состояние архиепископа Павла стабильное

Май 31, 2024

30 мая архиепископ перенес операцию на кишечнике. Она прошла успешно, врачи положительно оценивают его состояние и дают оптимистичный прогноз. Сегодня владыку Павла перевели из интенсивной терапии в общую палату.

Сердечно благодарим за ваши молитвы! Продолжаем молиться о скорейшем восстановлении председателя после операции.


свящ. Кирилл Горбунов
Пресс-секретарь ККЕР
Генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве

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