Операция прошла успешно, состояние архиепископа Павла стабильное

30 мая архиепископ Павел Пецци перенес операцию на кишечнике. Она прошла успешно, врачи положительно оценивают его состояние и дают оптимистичный прогноз. Сегодня владыку Павла перевели из интенсивной терапии в общую палату.

Сердечно благодарим за ваши молитвы! Продолжаем молиться о скорейшем восстановлении председателя ККЕР после операции.



свящ. Кирилл Горбунов

Пресс-секретарь ККЕР

Генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве