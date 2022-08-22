ООН: атака на демократию и Церковь в Никарагуа

Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность рейдом властей Никарагуа на епископскую резиденцию и недавними действиями против Католической Церкви и гражданских организаций страны, передает русская служба Vatican News.

Через своего представителя генеральный секретарь ООН призвал правительство Ортеги освободить всех произвольно задержанных и обеспечить «защиту прав человека всех граждан, в частности, универсальных прав на мирные собрания, свободу ассоциаций, мысли, совести и религии».

В ночь на 19 августа епископ Роландо Хосе Альварес был силой увезён из резиденции епархиальной курии в Матагальпе, где с начала месяца он находился под домашним арестом вместе с другими священниками, семинаристами и мирянами. Никарагуанская епархия подняла тревогу в социальных сетях.

Когда полиция ворвалась в помещения курии, сотни людей, услышав звон церковных колоколов, пришли защитить своего епископа и остальных. По словам свидетелей, полицейские насильно вывели из здания курии девять человек, включая прелата, и увезли их в колонне из восьми автомобилей. В отчёте полиции говорится, что все задержанные в Матагальпе были доставлены в Манагуа: монсеньор Альварес был помещён под домашний арест в своей частной резиденции, а остальных восьмерых разместили в полицейских казармах для проведения расследования. Кардинал Леопольдо Хосе Бренес, архиепископ Манагуа и вице-президент поместного епископата, смог посетить монсеньора Альвареса и побеседовать с ним.

Физическое состояние никарагуанского епископа ухудшилось, но его дух силён, сообщается в коммюнике епархии Манагуа: «Осознавая, что молитва – это сила христианина, мы призываем и впредь молиться о ходатайстве и опеке Христа над этой Его маленькой паствой. Мы надеемся, что благоразумие и взаимопонимание откроют путь для решения этой критической и сложной для всех ситуации».

Архиепископ Панамы монсеньор Хосе Доминго Ульоа Мендиета в заявлении для Vatican News назвал произошедшее ненормальным и «причиной тревоги и боли для всей латиноамериканской Церкви». Панамский прелат присоединился к голосам, которые «требуют немедленного освобождения монсеньора Роландо и уважения его достоинства как человека и католического иерарха». Архиепископ вознёс молитву «о Никарагуа, её благородном народе и её Церкви, которая сегодня страдает от гонений». В свою очередь, Никарагуанский центр по правам человека осудил «нападение на епархиальную курию в Матагальпе и похищение монсеньора Роландо Альвареса и других священников и мирян, сопровождавших его», призвав «уважать их жизнь и личную неприкосновенность».

В последние дни Католическая Церковь Никарагуа получила множество посланий солидарности и братства от епископатов Латинской Америки и от Святейшего Престола, которые решительно осудили растущую враждебность правительства по отношению к Церкви и призвали власти к созиданию согласия и мира. События в Матагальпе стали очередными актами преследования Католической Церкви в Никарагуа, обвиняемой в поддержке противников сандинистского правительства Даниэля Ортеги.