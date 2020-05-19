Онлайн-кинотеатр ОККО представил четвертый фильм цикла «Католики России»
Онлайн-кинотеатр ОККО представил четвертый фильм цикла «Католики России», сообщает сайт информационной службы Архиепархии Божией Матери в Москве.
В четвертой серии – беседа с генеральным секретарем Конференции католических епископов России, ректором Института святого Фомы в Москве отцом Штефаном Липке, SJ.
Цикл запланирован из 10-ти серий. Сериал доступен по подписке, но первый месяц она бесплатна.
Смотреть первую серию: https://bit.ly/3eRAbOi
Смотреть вторую серию: https://bit.ly/2xDgZD6,
Смотреть третью серию: https://bit.ly/3bjzI4p,
Смотреть четвертую серию: https://bit.ly/2TeO0NK.
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