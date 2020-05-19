Онлайн-кинотеатр ОККО представил четвертый фильм цикла «Католики России»

Онлайн-кинотеатр ОККО представил четвертый фильм цикла «Католики России», сообщает сайт информационной службы Архиепархии Божией Матери в Москве.

В четвертой серии – беседа с генеральным секретарем Конференции католических епископов России, ректором Института святого Фомы в Москве отцом Штефаном Липке, SJ.

Цикл запланирован из 10-ти серий. Сериал доступен по подписке, но первый месяц она бесплатна.

Смотреть первую серию: https://bit.ly/3eRAbOi

Смотреть вторую серию: https://bit.ly/2xDgZD6,

Смотреть третью серию: https://bit.ly/3bjzI4p,

Смотреть четвертую серию: https://bit.ly/2TeO0NK.