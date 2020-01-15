«Они пришли слушать Его и оздоровились»: в первый день «старого Нового Года» московские греко-католики почтили память святого Василия Великого

В первый день «старого Нового Года», 14 января, католики византийского обряда прихода Святителя Николая в Москве пришли на Божественную Литургию, чтобы отпраздновать сразу два торжества – Обрезание Господа нашего Иисуса и день памяти святого Василия Великого. Богослужение возглавил настоятель прихода отец Василий Вайда, а сослужил ему настоятель прихода Всех Святых украинского народа в Тернополе (Украина) отец Иван Гуня.

В своей проповеди отец Иван особо остановился на обстоятельствах жизни и служения святого Василия Великого – одного из трех великих Отцов-Каппадокийцев, автора пятой и шестой молитв Утреннего правила, а также многочисленных проповедей и писем, в которых сей Учитель Церкви призывал нас следовать примеру Иисуса Христа, прежде всего в молитве. «Молитва оздоравливает дух… Иисус дает нам силу через молитву. О чем просить в молитве? Простите о даре любви и дарах Духа Святого. Не просите о том, что тленно, просите о вечном – просите о даровании сил, чтобы творить добро, чтобы своей жизнью свидетельствовать о любви Бога к нам и дарить эту любовь другим людям. Молитесь о даровании чуткого слуха, чтобы всегда слышать, что говорит Господь, а услышав Его, оздоровиться духом… Многие из вас готовы проехать сто и более километров, чтобы присутствовать на Литургии. И правда, что может быть более значительным, чем возможность присутствия на богослужении, в храме. Именно здесь и сейчас вы можете встретиться с Богом, черпать Его Слово, Его любовь и благодать – всё то, что Он нам дает, и я рад, что вы это понимаете и цените», – такими словами завершил свое обращение к верным отец Иван Гуня.

А вся Божественная Литургия завершилась благословением отца Василия Вайды и его напутствием: «Идите и исполняйте то, что говорит Иисус, как это делал Василий Великий – наш учитель».

Прихожане, со своей стороны, приняв благословение, поздравили своего настоятеля с тезоименитством. Они поблагодарили его в стихах за поистине отеческую заботу об общине, вручили ему большой букет белых роз и пропели «Многая лета». Поздравил отца Василия с именинами также Викарий Архиепископа Армянской Католической Церкви в России протоархимандрит Петрос Есаян.

Ольга Дубягина,

наш внештатный корреспондент

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